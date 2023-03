Glickenhaus révèle son line-up complet pour le WEC

Charger le lecteur audio

Ryan Briscoe et Olivier Pla seront de retour dans l'Hypercar de Glickenhaus Racing pour le Championnat du monde d'Endurance de cette année. Le duo, qui faisait partie de l'équipe américaine depuis son arrivée en WEC en 2021 avec la 007 LMH à moteur Pipo, a été confirmé lors de la publication de la liste des engagés pour la première manche de la saison, à Sebring, ce mercredi.

Briscoe et Pla rejoindront Romain Dumas a bord de la seule voiture engagée pour la saison entière par Glickenhaus dans la catégorie Hypercar à l'occasion des 1000 Miles de Sebring le 17 mars, et il devraient rester dans l'équipe tout au long de la saison.

Le fondateur de la structure, Jim Glickenhaus, a déclaré à Motorsport.com : "Ryan et Oli ont été retenus pour Sebring et conduiront la #708 avec Romain. Romain et Oli sont déjà pratiquement en place pour la saison, mais nous pourrions faire appel à un autre pilote pour Portimão ou Spa [deuxième et troisième manches du WEC 2023 en avril] puisque nous recherchons des pilotes pour notre deuxième voiture aux 24 Heures du Mans. Ryan sera certainement avec nous au Mans, très probablement dans la #709 [la seconde voiture de l'équipe pour les 24 Heures en juin]. Nous prenons chaque course comme elle vient dans la perspective du Mans."

Avec la désignation de Franck Mailleux au volant de la #709 sur la liste des engagés aux 24 Heures du Mans publiée cette semaine, la confirmation de Pla et Briscoe signifie que l'équipe a conservé les quatre pilotes encore disponibles qui ont piloté ses prototypes lors de la classique sarthoise en 2021 et 2022.

Richard Westbrook et Pipo Derani, qui complétaient le line-up en 2021 et 2022, sont désormais pilotes Cadillac en WEC et en IMSA respectivement, mais seront tous les deux engagés au Mans cette année avec leurs équipes respectives Chip Ganassi et Action Express Racing. "Nous sommes très heureux des quatre pilotes que nous avons jusqu'à présent et ils ont tous fait un excellent travail pour nous", a ajouté Glickenhaus.

37 voitures aux 1000 Miles de Sebring

La catégorie Hypercar comprendra 11 protos pour l'ouverture de la saison à Sebring, avec au total 37 voitures inscrites dans les trois catégories de la manche floridienne. Toyota, Peugeot, Ferrari et Porsche présenteront chacune deux voitures comme prévu, tandis que Glickenhaus, Cadillac et Vanwall n'en engageront qu'une seule.

Normalement, 13 voitures sont engagées en Hypercar pour la saison complète du WEC mais les deux Porsche 963 LMDh privées de JOTA et Proton Competition seront absentes à Sebring. Des retards dans la livraison des prototypes Porsche clients ont en effet contraint les deux structures à repousser les débuts respectifs des nouvelles voitures : JOTA devrait courir avec sa 963 à Spa et Proton probablement à Monza, la première manche après Le Mans.

JOTA alignera une Oreca 07 LMP2 à Sebring, aux couleurs de son nouveau sponsor Hertz, pour ses pilotes Hypercar que sont Will Stevens et Yifei Ye, ainsi que pour le pilote d'essais et de réserve de Porsche en Formula E, David Beckmann. Cela portera à 12 le nombre de voitures engagées en LMP2.

Ryan Cullen pilotera l'Oreca de Vector Sport aux côtés de Gabriel Aubry et Matthias Kaiser, mais il n'est pas confirmé pour la saison complète.

Proton, qui se concentre sur le GTE Am à Sebring en l'absence de son Hypercar, a annoncé les pilotes qui partageront ses deux Porsche 911 RSR-19 avec Harry Tincknell et le patron de l'équipe Christian Ried. Ainsi, Tincknell pilotera la voiture #88 aux côtés de Zach Robichon et Ryan Hardwick, tandis que Ried pilotera la voiture #77 (engagée sous la bannière Dempsey-Proton) avec Julien Andlauer et Mikkel Pedersen.

L'Aston Martin Vantage GTE Northwest AMR est la seule voiture qui n'a pas encore été confirmée pour Sebring. L'équipe n'a pas encore désigné de pilote Argent devant partager le baquet avec Nicki Thiim et Paul Dalla Lana.