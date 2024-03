Penske : Indianapolis n'accueillera pas le WEC en 2025

Cela fait plusieurs années que Roger Penske milite pour que le circuit d'Indianapolis, dont il a fait l'acquisition en 2019, fasse partie du calendrier du Championnat du monde d'Endurance. Toutefois, le propriétaire de l'emblématique piste américaine a récemment révélé que son souhait ne serait pas exaucé lors des deux prochaines saisons, au minimum.

"Je ne peux pas dire que nous sommes prêts à faire quelque chose dans les 24 prochains mois", a déclaré Penske. "J'aimerais le faire mais nous n'avons rien de concret pour l'instant."

Les conflits de calendrier qui ont entraîné le déplacement de la manche nord-américaine du WEC à Austin cette saison demeurent un obstacle aux aspirations de Penske : "Pour l'instant, c'est une question de calendrier, de disponibilité d'Indy et de programme."

Indianapolis dispose d'un créneau dans la deuxième moitié du mois de septembre, qui est actuellement occupé par une manche de l'IMSA SportsCar Championship, mais il entre en conflit avec les 6 Heures de Fuji, un rendez-vous de longue date du WEC.

Le Circuit des Amériques d'Austin a été le théâtre d'une manche du Championnat du monde de 2013 à 2017, en plus d'avoir remplacé Interlagos en 2020 et Sebring cette année. À ce propos, Austin aurait signé un contrat d'une seule année, dans le contexte des négociations entre le WEC et Penske.

Réitérant son espoir de faire venir le WEC à Indianapolis, Penske a déclaré qu'il ne cherchait pas à forcer l'éviction d'Austin pour autant. "Nous serions ravis d'accueillir [le WEC] à un moment ou à un autre, il y a beaucoup d'intérêt pour les courses d'Endurance en ce moment", a-t-il indiqué avant d'ajouter : "Nous ne sommes pas là pour écarter [Austin]. Si [le WEC] y organise une belle course, il devrait y rester."

Austin a eu des difficultés à attirer la public pour son rendez-vous WEC, même lorsque celui-ci faisait partie d'un double programme avec l'IMSA entre 2014 et 2016. Pour le patron de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, Indianapolis serait un meilleur cadre dans ce qui serait, selon lui, une "course à domicile" pour l'équipe Penske Porsche Motorsport. "C'est quelque chose que nous aimerions voir", a-t-il déclaré.