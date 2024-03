Un an et demi après avoir quitté la Formule 1, Sebastian Vettel se rapproche-t-il d'un retour à la compétition ? Le quadruple Champion du monde a pris pour la première fois le volant de la Porsche 963 LMDh engagée en Endurance et va participer la semaine prochaine à une véritable séance d'essais.

Le constructeur allemand doit prendre la piste en Aragón pour une simulation de 36 heures afin de préparer les 24 Heures du Mans, et le pilote allemand sera de la partie. En amont, il a déjà passé plusieurs heures dans le simulateur à l'usine de Weissach la semaine dernière, et a également bouclé quelques tours sur la piste privée de la marque jeudi 21 mars.

Pas (encore) de projet pour la suite...

"J'ai hâte de tester la Porsche 963", se réjouit le pilote de 36 ans. "J'ai déjà eu la chance d'avoir un aperçu de la voiture lors d'un court roulage à Weissach. J'ai toujours suivi les autres disciplines et ma curiosité pour l'Endurance m'a encouragé à m'y essayer. J'ai maintenant hâte de rouler davantage en Aragón et de passer du temps au volant. Il faudra clairement s'adapter mais tout le monde dans l'équipe est très ouvert et m'aide. Ce sera une nouvelle expérience pour moi. On verra ensuite ce qui se passe, pour le moment il n'y a pas d'autres projets pour l'avenir."

Sebastian Vettel va tester la Porsche 963 LMDh. Photo de: Porsche Motorsport

En Espagne, Sebastian Vettel retrouvera les pilotes d'usine de Porsche Penske Motorsport que sont Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor. Porsche a également obtenu le mois dernier une invitation pour une troisième 963 LMDh d'usine aux 24 Heures du Mans, sur laquelle seul le Français Mathieu Jaminet est à ce jour confirmé.

"Nous sommes ravis que Sebastian Vettel s'intéresse à notre Porsche 963", commente Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport. "Il ne faisait aucun doute que l'on serait ravis de répondre à son envie de faire un test, et de lui apporter la préparation nécessaire et du temps de piste au volant du prototype. Nous apprendrons beaucoup de lui aussi. Notre simulation de 36 heures avec Porsche Penske Motorsport et nos pilotes d'usine sur le Motorland Aragón offre un cadre parfait pour cela."