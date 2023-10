Pas de Glickenhaus en Hypercar pour le WEC 2024

Fondateur éponyme de l'écurie, Jim Glickenhaus a révélé à Motorsport.com qu'il n'avait pas l'intention de s'engager pour la saison 2024 de FIA WEC, la date limite pour les inscriptions étant le 20 novembre. Cette nouvelle fait suite à la décision de l'équipe de faire l'impasse sur la tournée asiatique du championnat, avec Fuji en septembre et Bahreïn en novembre, alors que sa Glickenhaus-Pipo 007 était initialement engagée pour la saison complète.

Jim Glickenhaus avait alors fait savoir qu'il ne resterait en WEC que s'il trouvait les sponsors nécessaires pour financer la saison 2024. À ce stade, ce n'est pas réaliste selon lui. "Non, nous n'allons pas nous engager", nous indique l'Américain. "Pour être compétitifs, nous devrions faire une version évoluée de la voiture et en faire rouler deux. Ce n'est pas viable pour un privé : la seule manière de le faire serait avec des sponsors, ou si un client voulait faire un programme avec notre voiture."

Glickenhaus souligne par ailleurs que la priorité pour la Scuderia Cameron Glickenhaus est désormais de créer des modèles routiers, notamment la sportive 004 basée sur la SCG 004C ayant participé aux 24 Heures du Nürburgring dans la catégorie SP-X.

"Nous avons une certaine capacité [de production] et nos ventes sont à ce niveau, mais même si nous pouvions en construire davantage, courir en WEC ne va pas nous aider à les vendre", affirme-t-il. "Pour notre petite entreprise, courir en WEC n'a simplement pas de sens."

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 : Romain Dumas, Olivier Pla, Nathanaël Berthon

Un retour au double tour d'horloge sur la Nordschleife est toutefois d'actualité avec cette même SCG 004C : "Nous retournerons au Nürburgring un jour, car nous promouvrions ce que nous vendons."

Glickenhaus évoque désormais avec fierté le palmarès de Glickenhaus Racing en WEC, qui inclut un podium au Mans en 2022. "Nous étions une équipe légitime, et nous nous sommes très bien débrouillés pour une écurie privée", se réjouit-il. "Nous sommes montés sur le podium en 2022, et cette année, nous avons battu les Porsche et autres Peugeot [en finissant sixième et septième, ndlr] – difficile de faire mieux ! Nous étions des acteurs importants du championnat quand ils avaient besoin de nous."

La Glickenhaus 007 développée par Podium Advanced Technologies en Italie a fait ses débuts en WEC aux 8 Heures de Portimão, deuxième manche de la première saison de l'ère Hypercar en 2021. Elle a fini quatrième au Mans cette année-là, après une bataille serrée avec la LMP1 d'Alpine.

L'année suivante, la 007 pilotée par Richard Westbrook, Ryan Briscoe et Franck Mailleux a fini meilleure des autres derrière les Toyota, Glickenhaus se plaçant troisième et quatrième. Trois autres podiums et deux pole positions ont été obtenus lors de ces trois saisons en WEC ; l'an dernier, la victoire n'a échappé à l'écurie américaine à Monza qu'à cause d'une défaillance du turbo.

