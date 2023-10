Les constructeurs diraient non à un changement de système BoP

Les constructeurs engagés en WEC semblent avoir rejeté des propositions visant à réduire le champ d'application de la Balance de Performance (BoP) dans la catégorie Hypercar. Une réunion a eu lieu le mois dernier à l'initiative de la FIA et de l'Automobile Club de l'Ouest pour discuter des changements à apporter au système actuel pour 2024.

La majorité des constructeurs serait favorable à un statu quo, souhaitant conserver le système mis en place cette saison. Néanmoins, on ne sait pas si une décision finale a été prise. Les détails exacts de ce qui a été discuté n'ont pas été révélés, car le Règlement Sportif interdit aux concurrents de parler publiquement de la BoP, et la FIA s'est refusée à tout commentaire.

Il aurait été proposé de conserver les éléments de base de l'actuelle BoP, comme l'atténuation de l'avantage procuré par les quatre roues motrices pour les LMH hybrides, tout en abandonnant ce qui est considéré par certains comme une tentative impossible d'aligner précisément les performances des différentes voitures.

Ces discussions font suite au mécontentent suscité par la BoP en 2023. Après avoir échoué face à Ferrari aux 24 Heures du Mans, le président de Toyota, Akio Toyoda, avait estimé que sa marque avait "perdu face à la politique". Ses commentaires faisaient référence aux changements apportés juste avant l'épreuve à la BoP, en dehors du système introduit cette saison.

La BoP pour 2023 autorisait initialement des changements minimes tout au long de la saison. Seul l'équilibre entre les LMH et les LMDh, appelé plateforme BoP, pouvait théoriquement être modifié avant les 24 Heures du Mans. Des modifications sur toutes les voitures étaient en revanche possibles après Le Mans, avant la manche de Monza au mois de juillet.

Ferrari a critiqué à demi-mot ces modifications après avoir terminé derrière Toyota lors de son épreuve à domicile, assurant avoir couru avec "un désavantage" par rapport à ses adversaires en raison d'un "handicap imposé", sans jamais mentionner directement la BoP.

Le constructeur italien serait l'un de ceux s'étant montrés favorables à des changements, tout comme Toyota. À l'inverse, Porsche est probablement du côté de ceux qui s'opposent à une évolution, son directeur de la branche sportive, Thomas Laudenbach, ayant plusieurs fois déclaré qu'il était en faveur d'un système de BoP plus "réactif".

Le système de BoP actuellement en vigueur ne convient pas à Toyota.

Le mois dernier, Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota, a qualifié le système en vigueur d'"insoutenable parce qu'il retire toute responsabilité aux constructeurs en matière de performance".

Le Français ajoutant auprès de Motorsport.com : "La fiabilité s'améliore de plus en plus, la stratégie aussi, donc nous allons nous retrouver dans une situation où gagner ou perdre une course sera le résultat des inexactitudes inévitables de la BoP. Et une BoP qui promet un écart de performance nul entre les voitures est irréaliste, car ça devient une histoire sans fin où les gens se plaignent des inexactitudes quand ils perdent une course."

"Vos lecteurs ne veulent pas lire uniquement des articles sur la BoP, et je ne pense pas que les fans attendent des 24 Heures du Mans qu'elles se décident via la BoP alors qu'il s'agit d'une course d'Endurance de haut niveau entre des constructeurs de premier plan. La BoP devrait s'assurer que tous les constructeurs sont dans la même zone compétitive, mais la responsabilité du dernier dixième, celui qui vous fait gagner ou perdre une course, doit revenir aux constructeurs."