Glickenhaus appelle l'IMSA à ne pas bloquer ses voitures clientes

Comptant parmi les premiers constructeurs à s'engager à construire une voiture conforme à la réglementation LMH du Championnat du monde d'Endurance de la FIA en 2021, Glickenhaus reste le seul participant, avec Toyota, à aligner des machines de la génération actuelle dans la catégorie Hypercar avec sa 007 LMH, Peugeot n'étant pas attendu dans le championnat avant cet été.

Compte tenu de ses racines américaines, Glickenhaus était considéré comme un candidat évident pour participer au championnat IMSA en 2023, lorsque les voitures LMH seront autorisées à se mesurer aux machines LMDh de la série dans la catégorie GTP nouvellement créée.

Cependant, l'IMSA a fixé des critères stricts pour les constructeurs souhaitant concourir dans la catégorie l'année prochaine, avec une exigence de production de 2500 voitures de route par an, ce qui limite effectivement la catégorie aux constructeurs automobiles traditionnels.

Le fondateur de l'équipe, Jim Glickenhaus, a depuis longtemps critiqué la politique de l'IMSA qui, selon lui, viole les lois antitrust américaines en discriminant les constructeurs en fonction de leur taille et de leur envergure. Réaffirmant que l'IMSA devrait reconsidérer sa position à l'égard des petits constructeurs comme lui, l'homme d'affaires de 71 ans a révélé que plusieurs clients étaient désireux de faire courir la 007 LMH et de se mesurer aux LMDh de Porsche, Cadillac ou encore Acura.

"Il y a un énorme intérêt à la fois pour la 004C [la GT3] et pour notre Le Mans Hypercar", a déclaré Glickenhaus à l'édition allemande de Motorsport.com. "Nous discutons avec de nombreuses personnes. Ensuite, nous devons décider de ce qui se passe avec l'IMSA, car certains clients potentiels veulent courir en IMSA."

"Si cela se produit [ne pas être autorisé à courir], nous allons immédiatement poursuivre l'IMSA en justice. Mais je pense qu'ils feront marche arrière [avant]. Je ne peux pas imaginer qu'ils soient aussi stupides. C'est aussi simple que cela : nous vendrons notre LMH moins cher que Porsche ne vend sa LMDh. C'est clairement une discrimination contre nos clients."

"Ils seront obligés d'acheter un produit plus cher d'un grand fabricant au lieu d'un produit moins cher d'un plus petit constructeur. C'est illégal. Si nous voulons courir en IMSA, nous courrons en IMSA."

Jim Glickenhaus

Glickenhaus a ajouté avoir des options légales sur la table pour permettre une participation potentielle en 2023, mais il est confiant que les dirigeants de l'IMSA comprendront la valeur qu'une équipe américaine peut apporter à la compétition au commencement de ce qui devrait être un nouvel âge d'or de l'Endurance.

"Nous pourrions lancer [une action en justice] la veille de la course, de sorte que nous pourrions utiliser une injonction pour empêcher la course", a-t-il souligné. "Nous pourrions le faire cinq minutes avant le début de l'épreuve."

"Je ne nous vois pas emprunter cette voie et je ne nous vois pas leur intenter un procès. Mais c'est incroyable. Pourquoi ne veulent-ils pas qu'une équipe américaine utilise une voiture américaine qui est devant un constructeur comme Toyota au Championnat du monde ? C'est insensé !"

"Nous sommes une entreprise basée aux États-Unis. Nous avons eu 120 millions d'interactions sur les réseaux sociaux l'année dernière. Cette année, ce sera plus de 200 millions. Nous faisons venir des fans comme jamais. Alors pourquoi l'IMSA ne veut pas que nous courions ?"

"Je pense que lorsque la personne la plus haut placée de l'IMSA comprendra vraiment ce qui se passe, cela prendra fin. Mais tant que la liste d'inscription n'est pas ouverte pour la saison prochaine, nous ne pouvons pas agir. Bien sûr, nous pourrions. Mais c'est notre date limite. Si nous faisons une demande et qu'ils la rejettent, alors nous irons au tribunal et lancerons une procédure d'injonction d'urgence."