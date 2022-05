New York a proposé à la F1 un site pour un Grand Prix

Charger le lecteur audio

L'année prochaine, les États-Unis compteront trois Grands Prix au calendrier de la F1 avec le retour de Las Vegas aux côtés d'Austin et de Miami. Ce chiffre pourrait-il monter à quatre à l'avenir ? C'est ce que pourrait suggérer la révélation selon laquelle New York chercherait à attirer la discipline.

Toutefois, Greg Maffei, après avoir dévoilé cette information, a rapidement tempéré les ardeurs en indiquant que faire venir la catégorie reine du sport auto dans la ville était "un combat [qu'elle] n'a pas besoin de mener".

Plus encore, le site proposé par Eric Adams, qui est maire depuis le 1er janvier dernier, situé sur Randalls and Wards Islands, est composé en grande partie de parkings et de terrains de sport au nord-est de Manhattan et n'est pas vu comme convenable par la F1, a expliqué le patron de Liberty Media lors d'un événement qui se tenait ce jeudi à New York.

"L'administration d'Eric Adams nous a contactés pour nous proposer un lieu", a déclaré Maffei. "Je pense que c'est très difficile. Leur proposition, Randalls Island, n'est probablement pas le lieu idéal pour nous. Vous savez, beaucoup de temps et d'argent ont été dépensés ici il y a 15-20 ans, y compris par Leo Hindery, l'un de mes prédécesseurs, pour essayer d'en mettre un en place à Hoboken."

"Je pense que la réalité est que les courses en ville dans un lieu comme New York, c'est juste très, très, très difficile. Las Vegas est l'un des rares endroits aux États-Unis où vous pouvez probablement organiser une course urbaine, la mentalité y est différente. New York est un endroit merveilleux, mais il est difficile de croire qu'ils vont fermer Central Park pour nous !"

Ce à quoi fait référence Maffei date en réalité d'un peu plus d'une dizaine d'années, quand avait été mis sur pied le projet d'une course "new-yorkaise" à Port Imperial dans le New Jersey, avec la célèbre ligne d'horizon de la ville en toile de fond. Le Grand Prix avait été inclus au calendrier 2013 mais, finalement, le projet avait capoté pour des raisons financières.

La Red Bull RB7 dans les rues de New York

Quand un modérateur de l'événement auquel il participait a ajouté qu'il aimerait voir se tenir une course dans les rues de New York, Maffei a rétorqué : "Je suspecte que ce ne soit pas le cas d'autres groupes, donc c'est probablement un combat que l'on n'a pas besoin de mener."

Dans le même temps, le patron de Liberty Media, qui contrôle la discipline, est revenu sur le GP de Miami qui s'est tenu il y a deux semaines, affirmant qu'il s'agissait d'un succès même si quelques problèmes devront être réglés en vue de 2023.

"Je pense que dans l'ensemble, c'est un grand succès, la demande était folle [...] Y a-t-il eu des problèmes logistiques autour de cette première course ? [Par exemple] les pilotes n'aiment pas tout du circuit, ce qui n'est pas inhabituel, ou de l'hospitalité et de la sécurité du Paddock Club. Nous verrons bien. Il y a des choses à régler."

"Je pense que les Dolphins [de Miami], nos partenaires là-bas, ont fait un excellent travail dans l'ensemble. Je crois qu'ils sont très conscients des problèmes ou des questions qui se sont posées, mais qui sont très faciles à résoudre."

"Mais l'expérience télévisuelle, la ferveur, le climat général à Miami étaient extrêmement positifs. Je veux dire, incroyablement positifs. Et je ne pense pas que cela va disparaître. Il me semble donc que si l'on parvient à résoudre les problèmes de la première année, ce sera un grand, grand, grand événement."

Concernant l'aveu du promoteur de Miami, Tom Garfinkel, selon lequel la première course a généré une perte, Maffei a déclaré : "Je pense que ce sera très rentable pour les Dolphins. Je veux dire, leurs pertes et profits et les nôtres sont un peu différents. Mais ils ont un contrat de 10 ans. Je pense qu'ils vont gagner beaucoup d'argent."

Avec Adam Cooper