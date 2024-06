Bourdais : "C'est vrai que ça fait des années que je cours après"

Ravi de retrouver la lutte pour le général l'an passé, Sébastien Bourdais remet le couvert cette année pour une 17e participation aux 24 Heures du Mans. Toujours impliqué au sein du projet Cadillac, il compte sur l'expérience acquise en 2023 par la marque américaine dans l'espoir de se rapprocher de la lutte aux avant-postes, à l'aube d'une édition plus indécise que jamais.

"Le projet a bien progressé", souligne-t-il, interrogé par Motorsport.com. "Forcément, on a une belle année d'expérience avec une voiture qui avait un niveau de performance qui était intéressant l'an passé. On espère pouvoir construire sur ces bases et ces fondations solides. Maintenant, le niveau de performance a été réajusté, on ne sait pas exactement où l'on va se retrouver."

Je suis un peu étonné de voir le niveau de performance qui a été donné à Toyota.

La BoP a en effet été revue pour les 24 Heures du Mans, ce qui incite à la plus grande prudence vis-à-vis de la hiérarchie à attendre, avant une première lecture peut-être dimanche, lors de la Journée Test. Le système de Balance de Performance qui régit la catégorie Hypercar ne peut pas être critiqué par les acteurs, comme l'énonce le règlement, et Sébastien Bourdais veut se concentrer sur le job à faire avec le prototype LMDh du constructeur américain.

"Je suis un peu étonné de voir le niveau de performance qui a été donné à Toyota car je n'ai pas l'impression qu'ils avaient besoin d'autant d'aide, mais ce sont des convictions personnelles", glisse-t-il tout de même. "On va voir comment ça va se passer en piste. Nous, on va se concentrer sur notre course, sur notre programme, sur notre voiture. On a encore pas mal de petites choses à peaufiner et à optimiser. Si la fiabilité qui est généralement présente de manière générale se confirme, il y a des chances que cela se passe plutôt bien."

Surtout que Cadillac, à l'instar de Porsche, aura la force du nombre avec trois Hypercars engagées, ce qui permet de partager le travail en amont, mais également d'avoir un joker supplémentaire face aux aléas de la course.

"La météo s'annonce peut-être plus incertaine à partir de vendredi prochain", souligne le pilote manceau. "Si ça se confirme et que l'on a encore une épreuve perturbée par des conditions météo, on n'a jamais trop de cartouches. On veut forcément faire partie de ceux qui sont à l'arrivée, mais si tu arrives sur un mur d'eau en slicks, tu n'as pas ton destin entre tes mains, que tu ne maîtrises pas forcément."

Vers une édition intense

Sébastien Bourdais sera au volant de la Cadillac n°3. Photo de: Rainier Ehrhardt

À titre personnel, Sébastien Bourdais pense évidemment à la victoire, tout en affichant désormais la décontraction et le recul qu'il a su intégrer au fil de son histoire avec cette épreuve qu'il dispute à chaque fois sur sa terre natale. "Des podiums, j'en ai eu pas mal, donc on espère toujours gagner...", lâche-t-il.

"C'est une course que tout le monde veut gagner et je ne suis pas différent, et c'est vrai que ça fait des années que je cours après. J'ai eu des fortunes diverses ici, dont une victoire en GT avec Ford, qui était magique, et puis revenir se battre pour le général l'an dernier était un énorme privilège. Quoi qu'il arrive, quand tu viens aux 24 Heures du Mans pour jouer le général avec 23 voitures pour la gagne, c'est exceptionnel."

"Je ne crois pas, historiquement, qu'on puisse vraiment revenir sur des éditions aussi intenses. On a déjà eu autant de voitures, même plus, pour la gagne, mais pas avec autant de constructeurs investis à ce niveau de performance, si proches les uns des autres. C'est génial d'être dans cette dynamique et de voir où en est l'Endurance aujourd'hui."