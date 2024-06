La BoP Hypercar est connue pour les 24 Heures du Mans

La Peugeot 9X8 2024 Le Mans Hypercar, dont la nouvelle évolution a couru pour la première fois en WEC lors des 6 Heures d'Imola, bénéficiera d'un net gain de performance puisqu'elle sera allégée de 18 kg pour atteindre 1047 kg, tout en conservant la puissance maximale de 508 kW (681 chevaux) avec laquelle elle a couru la dernière fois à Spa en mai.

Cela fait suite à deux courses au cours desquelles la LMH largement remaniée, qui est désormais équipée d'un aileron arrière conventionnel, n'a pas réussi à égaler les performances de la précédente version de la voiture lors de l'ouverture de la saison au Qatar, en mars.

La Porsche 963 LMDh, vainqueur de deux des trois manches du WEC depuis le début de la saison, a gagné 5 kg de poids minimum depuis Spa dans le tableau de la BoP publié lundi avant la Journée Test du Mans de ce week-end, qui précède la semaine de course du double tour d'horloge sarthois. Mais la voiture allemande pourra rouler avec 4kW (5 ch) de puissance en plus.

On notera aussi que la Ferrari 499P LMH et la Toyota GR010 HYBRID LMH ont perdu respectivement 10 et 9 kg, alors que la Ferrari a gagné 2 kW de puissance, tandis que la Toyota en a perdu 7 kW. Mais Ferrari est l'un des trois seuls constructeurs à avoir perdu de la puissance dans le cadre de la nouvelle composante "gain de puissance" de la BoP, qui sera finalement introduite au Mans les 15 et 16 juin.

Cette nouvelle caractéristique a été incorporée à la BoP afin que les vitesses d'accélération et en ligne droite des voitures concourant en Hypercar puissent être plus proches les unes des autres, dans le but d'équilibrer davantage les choses.

La LMH de Ferrari devra fonctionner avec une puissance maximale réduite de 1,7 % au-delà de 250 km/h, ce qui équivaut à 8,6 kW ou 11 ch. Les autres voitures concurrentes de la catégorie Hypercar qui perdront de la puissance au-delà de 250 km/h sont la Lamborghini SC63 avec une réduction de 1,6 % et la Peugeot avec 0,7 %. Toutes les autres voitures ont un gain de puissance de 0,9 %, à l'exception de la Porsche 963 LMDh, qui aura la même puissance maximale de 511 kW au-dessus et au-dessous de 250 km/h.

Le gain de puissance devait être introduit lors de la deuxième manche du WEC à Imola en avril, après avoir été testé par certains constructeurs lors du Prologue, avant l'ouverture de la saison au Qatar en mars. Aucune raison n'a été donnée pour le retard qui s'est prolongé jusqu'à la troisième manche à Spa le mois dernier.

La colonne "gain de puissance" du tableau BoP, restée vide lors des trois premières manches, stipulait que 210 km/h était le point de départ de l'augmentation ou de la diminution des performances du moteur. Le chiffre de 250 km/h dans la BoP du Mans est censé refléter les vitesses de pointe plus élevées atteintes sur le circuit de la Sarthe au Mans par rapport aux autres circuits du calendrier.

Le tableau BoP pour Le Mans comporte la mention habituelle selon laquelle elle reste valable "jusqu'à nouvel ordre". On pense que les lignes directrices établies pour la BoP en 2024 ne permettent pas de la modifier entre la Journée Test du dimanche et le coup d'envoi des essais et des qualifications le mercredi suivant.

Le tableau de la BoP des Hypercars du WEC publié comporte généralement un chiffre précisant l'ajustement en plus ou en moins à côté des valeurs de poids et de puissance de chaque voiture. Ce n'est pas le cas pour Le Mans, car la FIA et l'ACO considèrent que la BoP des 24 Heures est distincte et indépendante de celle du reste de la discipline, en raison des caractéristiques uniques du tracé du circuit de 13,63 km.