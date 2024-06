Le défi du LMDh qui rend Bourdais "très inquiet" aux 24H du Mans

La catégorie Hypercar aux 24 Heures du Mans a pour particularité de faire cohabiter deux réglementations techniques différentes. L'ensemble est régi par la BoP et équilibrer le potentiel de performance demeure complexe, mais la maturation du championnat permet d'y répondre de mieux en mieux. Surtout du côté des constructeurs, qui ont logiquement gagné en performance en parvenant à mieux exploiter leurs prototypes LMDh, auparavant en plus net retrait par rapport aux LMH.

L'exemple de Porsche est évidemment le plus flagrant, à tel point que le détenteur du record de victoires dans la Sarthe (19) fait désormais figure de grandissime favori pour l'épreuve. "C'est sûr que les LMDh ont progressé par rapport à l'année dernière, il y a un bond en avant", confirme Sébastien Bourdais, même si son équipe Cadillac s'est faite discrète à la Journée Test.

Mais il y a un hic que le pilote Français soulève. "Quand tu vois l'évolution du poids et de la puissance entre les deux catégories, ça paraît beaucoup", observe-t-il tout en acceptant la règle du jeu. "Ce n'est pas comme si on nous demandait notre avis. On fait notre truc et on verra bien si ce sera assez."

Harmoniser deux types de prototypes à l'ADN très différent n'est pas une sinécure. Et c'est là que le propos de Sébastien Bourdais prend tout son sens pour permettre de mieux comprendre à la fois la progression des LMDh depuis l'an passé, mais également leurs difficultés. L'une des différences majeures concerne le système hybride, agissant sur le train avant en LMH avec ainsi quatre roues motrices, mais uniquement sur le train arrière en LMDh.

"Le plus gros défi pour les constructeurs et les motoristes, c'est toujours de sortir la puissance sans s'exposer à des pénalités par rapport à des pics qui sortent de la fenêtre", explique Sébastien Bourdais, interrogé par Motorsport.com. "L'an passé, on était obligés de rouler sensiblement en dessous de la puissance qui nous était allouée, et là, avec le contrôle qui s'améliore et une meilleure gestion, on se rapproche beaucoup plus de la puissance qui est allouée."

"Le gros truc sur le LMH, c'est qu'ils arrivent à être encore plus proches de la limite de puissance parce qu'ils arrivent à filtrer avec l'hybride devant. Le moteur sort [la puissance] et ils filtrent avec le deuxième axe, alors que nous, c'est tout sur le même axe, donc dès qu'il y a une oscillation, une petite bosse ou quoi que ce soit, il n'y a rien pour faire autrement que de prendre ou enlever [de la puissance]."

"Si tu arrives à optimiser tes systèmes avec une quatre roues motrices, tu seras forcément plus proche [de la limite]. Si on est obligés de rouler 3, 4 ou 5 kW en dessous de la limite pour ne pas avoir des pics au-dessus, eux sont peut-être à la moitié de ça. C'est rien, mais ça fait 3 ou 4 ch et quand on regarde à quel point c'est serré aujourd'hui, ça ne se joue que sur des détails."

Sébastien Bourdais livre une explication précieuse sur l'équilibre LMH/LMDh. Photo de: Rainier Ehrhardt

Dans le cas plus précis de Cadillac, qui aligne tout de même trois prototypes au départ des 24 Heures du Mans cette année, Sébastien Bourdais peine encore à situer le niveau de confiance. La situation de l'équipe américaine vis-à-vis de la concurrence n'est pas alarmante mais des préoccupations persistent.

"Tout ce que l'on peut faire, c'est se concentrer sur soi-même, ajuster l'équilibre de l'auto et être le mieux préparé pour la course", martèle-t-il. "C'est sûr que ça inquiète toujours un petit peu quand on voit les autres qui claquent des gros chronos. Mais je pense qu'on a encore un peu de marge de manœuvre pour essayer de trouver un peu de performance. On s'est vraiment concentrés sur faire un peu du systématique, essayer d'y aller étape par étape pour ne pas rater quelque chose en route. Je ne sors pas de la Journée Test en me disant qu'on est devant, mais je ne me dis pas non plus qu'on est vraiment mal. Par rapport au feeling que l'on avait l'an passé, ça commence à devenir cohérent."

"Je reste très inquiet par rapport à l'équilibre qu'il y a aujourd'hui [avec le LMH]. Je pense que l'on est très, très inquiets du niveau de performance de Toyota qui, sur le papier, devrait être devant. Maintenant, le sport auto est le sport auto et parfois il ne se passe pas toujours ce qui doit se passer. Nous, on n'a jamais une grosse vitesse de pointe, alors oui on est inquiets. Sur une piste comme ça où la Vmax reste un point crucial dans l'équation, ça fait peur."