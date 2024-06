L'épouvantail Porsche "est au-dessus du lot" selon la concurrence

La sérénité que dégageait le clan Porsche lors du Pesage en fin de semaine dernière a été confortée par le premier roulage, dimanche, lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans. Avec trois prototypes officiels aux quatre premières places, dans des chronos plus rapides qu'attendu, le constructeur allemand n'a fait que confirmer le statut de favori qui lui colle à la peau compte tenu de son début de saison en WEC.

Le plus surprenant, peut-être, est que la marque ne cherche visiblement pas à donner une autre impression que celle-ci. "Nous avons été rapides et extrêmement fiables", constate Urs Kuratle, responsable du programme LMDh, à l'issue des essais. "Nous avons systématiquement coché toutes les cases de notre liste et, à part une crevaison sur la n°5, nous n'avons eu aucun problème, pas même chez les équipes clientes. C'est remarquable. Néanmoins, les chronos ne disent pas grand-chose de notre position par rapport à la concurrence."

Sur ce dernier point, l'on sait en effet que l'interprétation des temps au tour sur une telle journée demeure très complexe. Il n'empêche que le 3'26"907 claqué par Kévin Estre en début d'après-midi au volant de la Porsche n°6 a évidemment fait son petit effet... "Notre voiture a tourné comme dans un rêve dès le premier tour, et j'ai immédiatement eu un excellent feeling", confie le Français. "Au début de la seconde séance, j'ai eu deux tours clairs, sans trafic, et mes chronos le reflètent. Nous sommes clairement dans une meilleure position que l'an dernier."

Dimanche soir, un gros travail d'analyse attendait les ingénieurs de chaque constructeur pour tenter de démêler les données et d'identifier un peu mieux les forces en présence. Mais en faisant le tour de la concurrence, le nom de Porsche revenait à nouveau avec insistance, y compris chez Toyota, marque la plus proche et seule venue priver les 963 d'usine du triplé.

Toyota renvoie la pression sur les épaules de Porsche. Photo de: Rainier Ehrhardt

"Globalement, je pense que Porsche est au-dessus du lot", avance le directeur technique du constructeur japonais, David Floury. "Après, encore une fois, je ne sais pas vraiment ce que Ferrari et Cadillac font, donc c'est un petit peu dur de tirer les conclusions sur la Journée Test. Mais ce que l'on voit avec Porsche, c'était attendu, ce n'est pas une surprise. On est quelque part dans la peau d'un outsider, donc ça retire de la pression. La pression n'est pas sur nos épaules."

Avec un chrono à sept dixièmes de la référence, la plus rapide des GR010 Hybrid était toutefois clairement dans le coup, surtout que le roulage n'a pas été très simple lors des deux séances. "On a roulé des pneus neufs, clairement", révèle David Floury. "Après, c'était assez compliqué avec les conditions. À chaque fois que l'on a roulé en pneus neufs, on a eu un drapeau jaune, une slow zone... il y a beaucoup de déchets dans la journée, mais ce n'est pas très grave."

Si c'est leur rythme de course, c'est inquiétant pour nous.

Si dans le même temps chez Ferrari, tenant du titre, on s'est montré discret avant de revenir au cinquième rang en fin de journée avec l'une des trois 499P engagées cette année, Cadillac a terminé plus loin encore en ne figurant pas dans le top 10, concédant 2"4 sur le meilleur chrono. L'équipe américaine dit avoir privilégié le travail sur les longs relais mais ne s'attendait pas forcément à une telle rapidité de Porsche dès les premiers tours de roue.

"Les ingénieurs vont faire les analyses des temps de tout le monde, on verra ce qui en ressortira", glisse Sébastien Bourdais, interrogé par Motorsport.com. "Clairement, Porsche a dû faire pas mal de scénarios. Nous, on s'est concentrés vraiment sur la course, donc il n'y a pas vraiment de chrono très représentatif. Mais ça va vite devant par rapport à l'année dernière. On voit quand même une grosse progression des chronos, ce qui suggère que tout le monde, surtout au niveau des LMDh, a fait un gros boulot au niveau des systèmes."

Interrogé plus précisément sur le niveau entrevu chez Porsche, il ne cache pas ses craintes : "Encore une fois ça dépend de ce qu'ils ont fait devant. Si c'est leur rythme de course, c'est inquiétant pour nous."