Lotterer affiche la force tranquille de Porsche au Mans

Mêmes voitures, mêmes hommes ou presque, mais avec un an d'expérience dans les jambes, Porsche arrive avec une préparation solide pour la deuxième participation du prototype 963 LMDh aux 24 Heures du Mans. Le constructeur allemand, qui détient le record de victoires dans la Sarthe (19) a fait forte impression lors des premières manches de la saison du WEC, ce qui se traduit par une tranquillité visible que ne cherche pas à dissimuler André Lotterer.

"C'est un état serein, un peu confiant après le beau début de saison qu'on a, et surtout le travail qu'on a fait avec la voiture, les améliorations sur le setup", convient auprès de Motorsport.com celui qui partagera le volant de la n°6 avec Kévin Estre et Laurens Vanthoor. "On a vraiment appris à comprendre la voiture. On l'a réglée parfaitement au Qatar, à Imola et à Spa. Les préparations pour Le Mans ont été bonnes, on a fait de gros progrès. On a une bonne carte à jouer, après je ne sais pas comment va être la BoP. Au moins, au sein de l'équipe, on arrive vraiment à optimiser tout ce qu'on a."

Toujours avec le soutien du Team Penske, Porsche a tiré des leçons précieuses de sa première année, passée à courir à la fois en WEC et en IMSA, mais également avec des équipes clientes qui ont permis de multiplier la présence en piste des 963.

"Il y en a énormément, au niveau logiciel, réglages de la voiture, opérationnel", confirme André Lotterer. "Il y a eu pas mal de changements dans le team, des améliorations qui permettent de travailler d'une manière plus efficace. Et puis le setup de la voiture permet de la rendre plus facile à piloter, ce qui n'était pas le cas l'année passée."

"Les choses se passent bien au sein de l'équipe. Tous les détails sont pris en compte et bien organisés, ce qui rend ça plus facile pour que les personnes qui doivent décider prennent les bonnes décisions. Tout est bien en ordre et jusqu'à présent on a réussi à prendre les bonnes décisions cette année. La base est là, après ça peut être compliqué... la météo ici au Mans, le circuit est long... Mais la préparation est bonne. Avec les éléments qu'on a, les gens qui doivent prendre les décisions ont la tâche un peu plus facile."

Une véritable armada

Kévin Estre ne se concentre pas encore sur la concurrence. Photo de: Rainier Ehrhardt

Reste donc à connaître le premier verdict de la piste, dès dimanche avec la Journée Test, mais il faudra sans doute se montrer un peu plus patient pour y voir plus clair, alors que la BoP a évolué en amont de l'épreuve.

"Jusqu'aux qualifs, chacun a fait son propre programme, chacun a peut-être des pneus différents, une charge d'essence différente, etc.", rappelle d'ailleurs Kévin Estre. "Au début il faut se concentrer sur soi-même parce que c'est facile de se perdre en regardant les temps et ce que font les autres."

Porsche aura la puissance d'une armada dans la catégorie Hypercar, avec un total de six voitures, dont trois d'usine, ce qui constitue une force de frappe à exploiter en dépit du défi logistique posé.

"C'est un avantage pour les séances d'essais, on arrive à se partager les différents setups que l'on veut faire, les différents types de pneus et quand", précise Kévin Estre. "Après, en organisation au niveau du team, ça complique les choses parce que trois voitures c'est un gros morceau. Mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients pendant la course s'il y a différentes stratégies, s'il y a une météo un peu capricieuse, on peut se permettre peut-être de sacrifier une voiture, ou en tout cas prendre des risques avec une."