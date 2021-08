EL1 - Toyota, Alpine et le LMP2 en un dixième !

B.D., Le Mans - Un ciel couvert, une petite vingtaine de degrés, bref pas de quoi se croire en juin ni en août. Et puis, une éclaircie juste au début de l'après-midi, accompagnant les premiers spectateurs accédant de nouveau au Circuit de la Sarthe après une si longue attente. De cette première séance d'essais libres des 24 Heures du Mans, c'est évidemment l'image à retenir, loin d'être impressionnante mais hautement symbolique.

Le soleil, lui, est vite retourné se cacher derrière les nuages, mais le feu est bel et bien passé au vert à 14 heures. Presque un faux départ, puisque Marco Sørensen, probablement piégé par des pneus froids, est allé frotter de trop près le mur à la chicane Dunlop en sortant des stands avec l'Oreca #20 du High Class Racing, provoquant un premier drapeau rouge après seulement une minute, le temps de réparer les protections en bord de piste. Une fois ce petit contretemps mis de côté, les concurrents ont pu reprendre la piste afin de poursuivre la préparation et le rodage de leurs machines.

Toyota s'est très vite mis en action, Kazuki Nakajima passant d'abord en 3'29"441 puis en 3'29"396 au volant de la Toyota #8, tout proche de la référence fixée dimanche dernier par Glickenhaus à la Journée Test. Néanmoins, les LMP2 ne cessent de se rapprocher, et Phil Hanson a fait parler la poudre dès la première demi-heure également, enregistrant un chrono très remarqué en 3'29"441 pour l'Oreca #22 de United Autosports.

Si quelques incidents ont ensuite été signalés, aucun d'entre eux n'étant rédhibitoire pour les concurrents concernés, la séance a permis à chacun d'être studieux dans ses préparatifs. Puis le chrono a de nouveau été secoué, cette fois-ci par André Negrão, qui a coupé la ligne en 3'29"395, soit un petit millième de seconde d'avance pour porter l'Alpine en tête ! Toyota n'en est pas resté là, José María López prenant finalement le chrono référence, de peu, en 3'29"309.

Après deux heures de roulage, la séance a été une deuxième fois interrompue par un drapeau rouge, cette fois-ci plus long que le premier puisque la coupure a duré 25 minutes. Et pour cause, l'Oreca Jota #38 d'António Félix da Costa et la Ferrari Cetilar #47 se sont retrouvées dans le bac à gravier au Tertre-Rouge, heurtant également les pneus. "Tout allait super bien, on faisait des longs relais, il y a eu une incompréhension avec le pilote de la Ferrari Cetilar, Antonio [Fuoco], quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie", a expliqué Félix da Costa. "On ne s'est juste pas compris. C'est juste une incompréhension mais c'est dommage. Heureusement il n'y a pas trop de dégâts sur la voiture."

Si Toyota émarge en tête de cette première séance, on en retient surtout la tendance confirmée de la Journée Test en matière d'écarts. Car pendant que United joue les intrus aux avant-postes, au quatrième rang et accompagnée de la G-Drive #26, Glickenhaus est dans le rythme des meilleurs malgré tout. Les deux Hypercars américaines, petite surprise de la Journée Test, sont toujours là même si leur patron affirme qu'il y a "encore beaucoup de choses à apprendre et quelques éléments à peaufiner". La #709 a tourné en 3'30"216 et la #708 en 3'30"325.

La dernière demi-heure a été émaillée de plusieurs petites incartades, à l'instar de la Ferrari #66 de JMW Motorsport et de la Porsche #46 de Team Project 1, faisant se succéder les neutralisations via Slow Zone et Full Course Yellow et entravant toute velléité d'amélioration chronométrique à l'exception des cinq dernières minutes.

Concernant la catégorie LMGTE Pro, le meilleur temps a été établi dans cette séance par la Ferrari AF Corse #52 en 3'50"123, devant la Porsche #91. La Porsche #56 de Team Project 1 pointe en tête du LMGTE Am.

Les essais qualificatifs se dérouleront de 19 heures à 20 heures et permettront de sélectionner les participants à l'Hyperpole de demain, tout en établissant le reste de la grille de départ.

24H du Mans - Essais Libres 1

P. # Cat. Equipe Voiture Temps Ecart Trs 1 7 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:29.309 - 36 2 36 Hypercar ALPINE ELF MATMUT Alpine A480 - Gibson 3:29.395 0.086 26 3 8 Hypercar TOYOTA GAZOO RACING Toyota GR010 HYBRID 3:29.396 0.087 37 4 22 LMP2 UNITED AUTOSPORTS USA Oreca 07 - Gibson 3:29.441 0.132 27 5 26 LMP2 G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:30.094 0.785 35 6 709 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:30.216 0.907 31 7 708 Hypercar GLICKENHAUS RACING Glickenhaus 007 LMH 3:30.325 1.016 29 8 28 LMP2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:30.629 1.320 36 9 41 LMP2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:30.724 1.415 32 10 48 LMP2 IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:30.912 1.603 34 11 21 LMP2 DRAGONSPEED USA Oreca 07 - Gibson 3:30.991 1.682 13 12 70 LMP2 REALTEAM RACING Oreca 07 - Gibson 3:30.996 1.687 34 13 31 LMP2 TEAM WRT Oreca 07 - Gibson 3:31.158 1.849 31 14 38 LMP2 JOTA Oreca 07 - Gibson 3:31.279 1.970 26 15 32 LMP2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:31.568 2.259 16 16 25 LMP2 P/A G-DRIVE RACING Aurus 01 - Gibson 3:31.774 2.465 35 17 30 LMP2 DUQUEINE TEAM Oreca 07 - Gibson 3:32.145 2.836 33 18 65 LMP2 PANIS RACING Oreca 07 - Gibson 3:32.236 2.927 37 19 29 LMP2 RACING TEAM NEDERLAND Oreca 07 - Gibson 3:32.428 3.119 33 20 82 LMP2 RISI COMPETIZIONE Oreca 07 - Gibson 3:32.523 3.214 26 21 23 LMP2 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 - Gibson 3:32.690 3.381 32 22 20 LMP2 HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:32.970 3.661 21 23 44 LMP2 ARC BRATISLAVA Oreca 07 - Gibson 3:33.052 3.743 29 24 24 LMP2 P/A PR1 MOTORSPORTS MATHIASEN Oreca 07 - Gibson 3:33.308 3.999 29 25 49 LMP2 P/A HIGH CLASS RACING Oreca 07 - Gibson 3:33.456 4.147 27 26 34 LMP2 INTER EUROPOL COMPETITION Oreca 07 - Gibson 3:33.491 4.182 18 27 17 LMP2 P/A IDEC SPORT Oreca 07 - Gibson 3:33.612 4.303 30 28 39 LMP2 P/A SO24-DIROB BY GRAFF Oreca 07 - Gibson 3:33.767 4.458 30 29 1 LMP2 RICHARD MILLE RACING TEAM Oreca 07 - Gibson 3:34.114 4.805 26 30 84 CDNT ASSOCIATION SRT41 Oreca 07 - Gibson 3:34.510 5.201 27 31 74 LMP2 P/A RACING TEAM INDIA EURASIA Ligier JSP217 - Gibson 3:37.048 7.739 30 32 52 LMGTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:50.123 20.814 28 33 64 LMGTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:50.163 20.854 31 34 56 LMGTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:50.193 20.884 27 35 91 LMGTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:50.488 21.179 29 36 51 LMGTE Pro AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:50.611 21.302 31 37 79 LMGTE Pro WEATHERTECH RACING Porsche 911 RSR - 19 3:50.737 21.428 22 38 72 LMGTE Pro HUB AUTO RACING Porsche 911 RSR - 19 3:51.188 21.879 26 39 86 LMGTE Am GR RACING Porsche 911 RSR - 19 3:51.326 22.017 27 40 63 LMGTE Pro CORVETTE RACING Chevrolet Corvette C8.R 3:51.330 22.021 32 41 88 LMGTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:51.519 22.210 30 42 92 LMGTE Pro PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR - 19 3:51.542 22.233 25 43 18 LMGTE Am ABSOLUTE RACING Porsche 911 RSR - 19 3:51.826 22.517 31 44 57 LMGTE Am KESSEL RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:51.911 22.602 31 45 33 LMGTE Am TF SPORT Aston Martin Vantage AMR 3:52.224 22.915 32 46 98 LMGTE Am ASTON MARTIN RACING Aston Martin VANTAGE AMR 3:52.329 23.020 34 47 80 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:52.349 23.040 29 48 95 LMGTE Am TF SPORT Aston Martin VANTAGE AMR 3:52.488 23.179 33 49 47 LMGTE Am CETILAR RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:52.528 23.219 24 50 83 LMGTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:52.598 23.289 30 51 55 LMGTE Am SPIRIT OF RACE Ferrari 488 GTE Evo 3:52.809 23.500 29 52 54 LMGTE Am AF CORSE Ferrari 488 GTE Evo 3:52.838 23.529 32 53 85 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:52.873 23.564 25 54 777 LMGTE Am D'STATION RACING Aston Martin VANTAGE AMR 3:52.880 23.571 32 55 60 LMGTE Am IRON LYNX Ferrari 488 GTE Evo 3:53.042 23.733 24 56 71 LMGTE Am INCEPTION RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:53.076 23.767 31 57 77 LMGTE Am DEMPSEY - PROTON RACING Porsche 911 RSR - 19 3:53.200 23.891 12 58 388 LMGTE Am RINALDI RACING Ferrari 488 GTE Evo 3:53.222 23.913 27 59 99 LMGTE Am PROTON COMPETITION Porsche 911 RSR - 19 3:53.915 24.606 31 60 46 LMGTE Am TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR - 19 3:54.970 25.661 25 61 69 LMGTE Am HERBERTH MOTORSPORT Porsche 911 RSR - 19 3:55.223 25.914 24 62 66 LMGTE Am JMW MOTORSPORT Ferrari 488 GTE Evo 3:55.682 26.373 26