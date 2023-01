Une Glickenhaus et une Vanwall en plus aux 24H du Mans ?

Charger le lecteur audio

Le WEC a annoncé la semaine passée 13 Hypercars inscrites pour l'ensemble de la saison 2023 du Championnat du monde, mais comme souvent ce nombre devrait être plus élevé pour l'épreuve phare que sont les 24 Heures du Mans. Ainsi, il pourrait monter à 17 engagés dans la catégorie reine puisqu'outre les deux Cadillac LMDh supplémentaires qui sont attendues, Glickenhaus et Vanwall pourraient se rendre dans la Sarthe avec deux LMH.

Dix-sept, c'est aussi le nombre de LMP1 qui étaient engagées pour la classique lors de son édition 2011, alors qu'elle en avait compté 18 en 2010.

Jim Glickenhaus a en tout cas souligné la volonté de son équipe de répéter l'expérience de l'an passé : "Le plan est absolument de faire courir deux voitures et nous avons les ressources pour organiser une offensive avec deux voitures", a déclaré Glickenhaus à Motorsport.com. "Nous avons une bonne relation de travail avec l'Automobile Club de l'Ouest [organisateur du Mans et promoteur du WEC] : ils nous soutiennent beaucoup et nous sommes confiants dans l'obtention de la deuxième inscription."

Dans le même temps, Colin Kolles, à la tête de la structure ByKolles qui assure l'engagement de Vanwall Racing, a également fait part de sa volonté de disposer d'une seconde Vandervell 680 pour les 24 Heures les 10 et 11 juin prochains. "Nous espérons avoir deux voitures là-bas, mais comme toujours cela dépend des finances."

Quant à Cadillac, Laura Wontrop Klauser, responsable compétition de General Motors, avait expliqué à Motorsport.com en octobre dernier vouloir engager pour le double tour d'horloge "autant de voitures que possible". Cela peut être interprété comme une volonté de faire venir en France les deux V-LMDh engagées par Action Express Racing et Chip Ganassi en IMSA, en sus de la voiture engagée à plein temps en WEC sous la bannière de Ganassi.

ByKolles envisage d'engager une autre Vanwall au Mans.

Quoi qu'il en soit, l'acceptation de ces éventuels engagements supplémentaires dépendra du comité de sélection pour les 24H du Mans qui se réunira après le 21 février, date de fin des inscriptions. La liste des 62 voitures acceptées sera ensuite publiée début mars.

Un seul pilote a été annoncé jusqu'à présent par Glickenhaus pour 2023 : Romain Dumas, qui figure sur la liste des engagés en WEC pour la saison complète publiée le 11 janvier. Le line-up final inclura probablement des habitués de la marque, même si Richard Westbrook et Pipo Derani n'en seront pas puisqu'engagés avec Cadillac.

"Vous verrez probablement quelques visages familiers, bien que nous discutions avec d'autres pilotes", a déclaré Glickenhaus. "Nous n'allons certainement pas prendre un pilote financé à moins qu'il ne soit absolument au top niveau."

Vanwall, pour sa part, a révélé les détails de ses premiers modèles routiers, ce qui signifie que la marque remplit les conditions d'entrée en WEC exigeant que les participants à l'Hypercar soient des constructeurs authentiques ou en représentent un.

La berline sportive Vanwall Vandervell, entièrement électrique, sera disponible en deux versions, la S et la S Plus, qui développent respectivement 320 et 580 chevaux. Une série limitée de 500 voitures est prévue et un prix de départ de 128 000 € a été annoncé.

Avec Gary Watkins