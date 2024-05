Les prétendants à la victoire vont parader dans la ville du Mans !

Après une première expérience concluante l'an passé, les organisateurs des 24 Heures du Mans vont renouveler le roulage de certaines voitures dans le centre-ville pour conclure le traditionnel Pesage, à la veille de la Journée Test. Cette fois, tous les constructeurs de la catégorie Hypercar seront représentés !

En 2023, à l'occasion du centenaire de l'épreuve, huit voitures avaient parcouru quelques mètres devant des milliers de spectateurs. Le samedi 8 juin, à partir de 15h30 et après les deux journées réservées aux vérifications techniques sur la place de la République, ils seront plus nombreux, et sur une distance d'un peu plus de 2 km.

Outre une Hypercar de chacun des neuf constructeurs en lice pour la victoire au classement général, le public pourra admirer gratuitement un prototype LMP2 et sept LMGT3, ainsi que la voiture de sécurité et la Bentley 3 Litre Sport victorieuse en 1924.

"Sur un parcours les menant du quai Louis-Blanc au tunnel Wilbur-Wright, en passant par la rue Gambetta, la place de la République ou encore le boulevard René-Levasseur, les voitures et prototypes paraderont pendant 2,1 km, un trajet deux fois plus long que l'an passé et qui permettra à des dizaines de milliers de personnes de se rassembler et d'admirer, entre autres, la Ferrari 499P victorieuse du Centenaire des 24 Heures du Mans, ou encore la BMW M Hybrid V8 Art Car, tout juste révélée", précise l'Automobile Club de l'Ouest.

"Deux créneaux permettront aux spectateurs de traverser pendant ce roulage, à 15h38 et 15h51. Afin d'assurer la sécurité de tous, de nombreux commissaires, bénévoles, jalonneurs et forces de l'ordre seront présents sur l'ensemble du parcours. Il est demandé au public de bien veiller à respecter les consignes transmises sur place."

Les voitures

Hypercar

Cadillac V-Series.R #2 - Cadillac Racing

Porsche 963 #5 - Porsche Penske Motorsport

Toyota GR010 - Hybrid #7 - Toyota Gazoo Racing

Isotta Fraschini Tipo6-C #11 - Isotta Fraschini

Lamborghini SC63 #19 - Lamborghini Iron Lynx

BMW M Hybrid V8 #20 - BMW M Team WRT

Alpine A424 #36 - Alpine Endurance Team

Ferrari 499P #51 - Ferrari AF Corse

Peugeot 9X8 #94 - Peugeot TotalEnergies

LMP2

Oreca 07-Gibson #14 - AO by TF

LMGT3

Aston Martin Vantage AMR LMGT3 #27 - Heart of Racing Team

BMW M4 LMGT3 #46 - Team WRT

Ford Mustang LMGT3 #77 - Proton Competition

Lexus RC F LMGT3 #78 - Akkodis ASP Team

Corvette Z06 LMGT3.R #82 - TF Sport

Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 #85 - Iron Dames

McLaren 720S LMGT3 Evo #95 - United Autosports

Guests

Porsche 911 Turbo - Safety Car

Bentley 3 Litre Sport - Gagnante des 24 Heures du Mans en 1924