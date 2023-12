La procédure Safety Car modifiée pour les 24H du Mans 2024

La procédure de voiture de sécurité va être simplifiée pour les 24 Heures du Mans 2024. C'est un retour en arrière par rapport à l'édition 2023, où une nouvelle manière d'organiser les neutralisations de la course avait été mise en place, avec une complexité certaine.

La procédure suivie la saison dernière comportait en effet quatre étapes, une pour la sortie des trois Safety Car (répartis sur l'ensemble du tracé) et trois pour la relance de la course :

le merging, à savoir le rassemblement des trois files de voitures derrière le premier Safety Car ;

le pass around, c'est-à-dire le fait de dépasser le Safety Car pour rattraper un tour lorsque l'on se trouve devant la voiture de tête de sa catégorie ;

et enfin, le drop back qui faisait en sorte que les voitures se replacent dans l'ordre des différentes catégories.

Bien qu'annoncée comme une précaution de sécurité, cette étape a contribué à appesantir la procédure lors de l'intervention des Safety Car, qui n'a pas échappé aux critiques l'an dernier et a été jugée trop longue. Au cumul, il y a eu plus de trois heures de neutralisation pendant le double tour d'horloge de cette édition du centenaire.

Pour l'édition 2024 des 24 Heures du Mans, qui aura lieu du 12 au 16 juin, les organisateurs reviennent donc à un système plus simple et plus court en supprimant l'article 14.6.6 du règlement particulier, correspondant à la règle du drop back. En cas d'intervention du Safety Car, la relance se fera de manière classique : la voiture de tête devra se placer derrière la voiture de sécurité et les autres concurrents devront s'aligner derrière puis "rester en formation aussi serrée que possible" jusqu'à ce que le Safety Car s'efface.

Règlement particulier des 24 Heures du Mans 2024