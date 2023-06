Le résultat de Glickenhaus au Mans, "comme un rêve"

Les sixième et septième places de Glickenhaus Racing aux 24 Heures du Mans le week-end dernier ont eu un parfum de rêve pour le petit constructeur. Luca Ciancetti, qui dirige les programmes de course de Glickenhaus chez Podium Advanced Technologies, a fait cette déclaration malgré la chute de l'équipe dans le classement Hypercar, alors qu'elle occupait une place sur le podium derrière les deux Toyota l'année dernière et qu'elle s'était classée quatrième en 2021.

Il a insisté sur le fait que l'équipe n'avait "pas à se plaindre" après avoir placé la meilleure de ses Glickenhaus-Pipo 007 parmi les six premiers, face à une opposition accrue de Ferrari, Porsche, Peugeot et Cadillac lors de l'épreuve reine du WEC.

"Pour un petit constructeur de niche comme Glickenhaus, être au milieu de tous ces grands noms de l'automobile, c'est un rêve", a déclaré Luca Ciancetti à Motorsport.com. "Nous sommes absolument heureux de nos résultats cette fois-ci."

La meilleure des Glickenhaus, la voiture pilotée par Romain Dumas, Olivier Pla et Ryan Briscoe en WEC, est entrée dans le top 6 dans l'avant-dernière heure après que les problèmes d'arbre de transmission de la Porsche 963 LMDhs #5.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 of Romain Dumas, Olivier Pla, Ryan Briscoe Photo by: Marc Fleury

Les deux 007 étaient dans le top 6 dimanche matin avant qu'Olivier Pla (#708) et Franck Mailleux (#709), qui partageait le volant avec Esteban Gutiérrez et Nathanaël Berthon, ne partent en tête-à-queue dans les barrières après être sorti large à Indianapolis.

"Les pilotes ont commis des erreurs, mais ça arrive en course auto", a déclaré Ciancetti. "Tout le monde fait des erreurs : nous n'avons pas serré correctement une roue avant sur la #709 pendant la nuit."

"Même si l'on fait le bilan de notre course et que l'on ne tient pas compte des accidents et des erreurs, je ne pense pas que nous aurions été plus haut que la cinquième ou peut-être la quatrième place. Au final, le temps que nous avons perdu n'a pas fait une grande différence en termes de résultat général."

Olivier Pla a appuyé les commentaires de Luca Ciancetti, ajoutant que le fondateur de la marque, Jim Glickenhaus, avait apprécié se mesurer à d'autres grands constructeurs.

"Compte tenu des problèmes que nous avons rencontrés, y compris mon erreur du matin, terminer devant quelques grands constructeurs est ce que Jim espérait", a déclaré le Français. "Bien sûr, on en veut toujours plus, mais je pense que c'était le maximum que nous pouvions atteindre."

"Nous ne nous attendions pas, ou n'espérions pas, d'abandon de la part des autres, nous voulions juste faire notre course et voir ce que nous pouvions faire. P6, en fin de compte, c'est bien."