Toyota contraint de remplacer Conway après une chute à vélo

Alors que se déroule en ce moment même la première journée du traditionnel Pesage, préambule à la dense semaine des 24 Heures du Mans, Toyota vient d'annoncer le forfait pour l'édition 2024 de Mike Conway. Le Britannique, dans l'équipe depuis 2014 et vainqueur du double tour d'horloge en 2021, a chuté ce jeudi à vélo et s'est fracturé des côtes ainsi que la clavicule. La marque nippone précise toutefois que ses blessures "ne sont pas graves" et qu'il va se lancer dans un programme de rééducation intensif pour être de retour le plus rapidement possible.

Âgé de 40 ans, il devait faire équipe, au volant de la Toyota GR010 HYBRID frappée du numéro 7, avec Kamui Kobayashi et Nyck de Vries. L'équipage sera finalement complété par un revenant, José María López. L'Argentin, qui compte 41 printemps, n'est évidemment pas un inconnu du côté de l'équipe engagée en Hypercar puisque, de 2017 jusqu'à l'an passé, il partageait justement le baquet de la Toyota avec Conway et Kabayashi. Il avait d'ailleurs fait partie de l'équipage vainqueur en 2021 dans la Sarthe et remporté les titres WEC en 2019-2020 (LMP1) et 2021 (Hypercar).

Il est à noter que López était initialement engagé, pour ces 24 Heures du Mans, en LMGT3 au volant de la Lexus RC F GT3 #87 du team Akkodis ASP, aux côtés de Takeshi Kimura et d'Esteban Masson, mais qu'il a bien entendu été libéré pour pouvoir disputer la classique pour le compte de Toyota.