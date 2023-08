L'emblématique équipe Pons Racing fait ses adieux

C'est une sacrée page de la compétition en Grand Prix qui va se tourner à la fin de la saison puisque l'emblématique équipe Pons Racing va quitter le Moto2 et fermer ses portes. La fin d'une histoire de plus de quarante ans et riche de cinq titres pilotes, trois titres équipes, 71 victoires et plus de 230 podiums.

Au total, l'ex-pilote de vitesse moto Sito Pons, double Champion du monde 250cc en 1988 et 1989, aura ainsi participé à 42 saisons en Championnat du monde. Durant ses récentes années passées en Moto2, la structure qu'il a fondée aura notamment été un point de passage important pour de futurs grands noms du MotoGP, comme Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Álex Rins, les frères Aleix et Pol Espargaró, ou encore Augusto Fernández.

Un peu plus loin dans le temps, Pons Racing a aussi et surtout un passé couronné de succès dans la catégorie reine, avec Álex Crivillé en 1992 ou ensuite Alberto Puig, Carlos Checa, Alex Barros, Loris Capirossi, Max Biaggi, Troy Bayliss et Tohru Ukawa.

Álex Crivillé et Sito Pons en 1992.

"Parfois, il faut prendre certaines décisions, et je pense que le moment est venu de clore cette période très fructueuse que nous avons connue avec l'équipe", annonce Sito Pons, 63 ans. "En tant que pilote, j'ai passé 42 ans dans le championnat, et lorsque l'on a élaboré le projet, on savait que l'on voulait être des protagonistes. Saison après saison, on s'est toujours battus parmi les meilleurs. Notre passage en MotoGP a été couronné de succès, tout comme nos années en Moto2. Je suis fier d'avoir contribué au développement de la carrière sportive de tous ces pilotes, dont certains sont encore aujourd'hui en MotoGP."

"L'engagement de Pons Racing a toujours été de soutenir les pilotes espagnols et de leur servir de tremplin pour le MotoGP, en leur offrant les meilleurs outils pour obtenir les meilleurs résultats et en les formant tant sur le plan professionnel que personnel. Je ne peux pas oublier tous les sponsors qui ont fait que nous avons pu mener à bien tous ces projets. Je leur adresse mes plus sincères remerciements. Ainsi qu'à tous les pilotes, mécaniciens et membres de l'équipe qui ont fait confiance à Pons Racing."

En 2024, la place sur la grille Moto2 de Pons Racing sera prise par l'actuel team de Moto3 MT Helmets-MSi, propriété de Teo Martín. La plupart du personnel de l'équipe de Sito Pons embarquera dans cette aventure, à l'issue de la dernière saison qui doit encore être bouclée de la meilleure des manières avec Arón Canet et Sergio García.

"Il est maintenant temps de se retirer, et d'affronter l'avenir avec optimisme", conclut Sito Pons. "On se reverra toujours sur les circuits."