Enea Bastianini sacré en Moto2 !

Enea Bastianini est devenu le Champion du monde 2020 de Moto2, malgré une course difficile au Grand Prix du Portugal, dernière manche de la saison. L'Italien décroche son premier titre mondial à l'issue de sa deuxième et dernière saison dans la catégorie, avant de rejoindre le MotoGP en 2021, au guidon d'une Ducati du team Avintia.

Arrivé en Grand Prix en 2014, Bastianini a passé cinq saisons en Moto3, avec la troisième place de la catégorie en 2015 et la deuxième l'année suivante, mais n'est pas parvenu à retrouver le podium du championnat dans ses deux dernières saisons. Le natif de Rimini a fait son arrivée en Moto2 en 2019, dans l'équipe Italtrans, avec un podium à la clé. Il est vite devenu un candidat au titre cette année, dans la même équipe, en débutant la saison avec la troisième place à Losail.

Tetsuta Nagashima a été le premier leader du championnat mais deux victoires à Jerez puis Brno ont permis à Bastianini de prendre la tête une première fois. Luca Marini, qui sera son équipier l'an prochain chez Avintia, a pris l'avantage au Red Bull Ring et a mené durant une grande partie de la saison, malgré un nouveau succès à Misano pour Bastianini. Ce dernier est repassé en tête au GP d'Aragón, après la chute de son compatriote, mais dès la course suivante, Sam Lowes s'est emparé de la première place. Une chute du Britannique dans le premier rendez-vous de Valence a donné à Bastianini un avantage finalement définitif dans la course au titre.

Lire aussi : Officiel - Marini rejoindra le MotoGP avec Bastianini en 2021

En arrivant à Portimão, Marini et Lowes étaient encore en lice pour le titre tandis que Marco Bezzecchi conservait une infime chance. Bastianini se trouvait dans une position favorable avec 14 points d'avance sur sur Lowes, diminué par deux fractures à la main droite après une violente chute dans les essais du GP de Valence. Marini et Bezzecchi étaient quant à distancés, avec respectivement 19 et 23 points de retard.

Premier succès pour Gardner, Bastianini titré malgré ses difficultés

Remy Gardner partait de la pole sur le circuit de l'Algarve et Luca Marini l'a doublé au départ, mais le pilote australien a repris l'avantage quelques virages plus loin. Derrière lui, les candidats au titre se sont vite disputés la deuxième place. Enea Bastianini, deuxième en début de course, a été dépassé par ses deux principaux rivaux, Luca Marini et Sam Lowes, qui sont revenus sur le leader de l'épreuve et l'ont doublé à l'entame du huitième tour.

Bastianini a continué à chuter dans le classement, étant doublé par Augusto Fernández, Marco Bezzecchi puis Jorge Martín. Alors septième, Bastianini restait le mieux placé pour le titre, mais avec Marini en tête devant Lowes, ces derniers revenaient respectivement à deux et trois points au championnat.

La situation a commencé à tourner à nouveau en faveur du pilote du team Italtrans puisqu'à l'avant, Lowes, peut-être en difficulté en raison de ses fractures à la main, a multiplié les petites erreurs, permettant à Marini de s'échapper. Gardner est ensuite passé devant le pilote britannique. Bastianini a de son côté plusieurs fois échangé la sixième position avec Martín avant de prendre l'avantage et de s'échapper, puis de doubler Fernández.

Lire aussi : Bezzecchi et Roberts, courtisés par Aprilia mais retenus en Moto2

En tête de la course, Gardner et Lowes sont revenus au contact du leader. Lowes a encore une fois perdu du temps après s'est fait une frayeur, laissant ses deux rivaux se disputer la victoire. À deux tours du but, Gardner a pris la première place à Marini, qui n'a cette fois pas pu rester dans sa roue.

Remy Gardner a donc décroché son premier succès dans la catégorie Moto2, devant Luca Marini et Sam Lowes. Enea Bastianini n'a pas réussi à doubler Marco Bezzecchi en fin de course, mais sa cinquième place a été suffisante pour décrocher le titre. Jorge Martín s'est classé au cinquième rang, devant Joe Roberts et Augusto Fernández.

Fabio Di Giannantonio, qui s'élançait en première ligne, a chuté au premier virage. Derrière lui, Nicolò Bulega n'a pas pu l'éviter et il a percuté le pilote italien. Di Giannantonio a été emmené au centre médical.

Au championnat, Bastianini termine la saison avec neuf points d'avance sur Marini et Lowes, départagés au nombre de deuxièmes places en course cette saison, puisqu'ils comptent tous les deux trois succès.

GP du Portugal Moto2