Fernández gagne encore et revient sur Vietti au championnat

Augusto Fernández s'est imposé à Assen en Moto2, devant un Ai Ogura auteur d'une belle remonté et Jake Dixon. Le Madrilène profite de ce second succès consécutif pour revenir au championnat au niveau de Celestino Vietti, quatrième dimanche, au terme d'une course qui s'est disputée sans Pedro Acosta, qui s'est fracturé le fémur la semaine dernière, ni Arón Canet, contraint de déclarer forfait en raison de saignements de nez depuis un accident de la route au début du mois, et pour lesquels une intervention est prévue ce lundi.

Auteur de la pole, Jake Dixon a conservé la tête au départ devant Albert Arenas, tandis que Sam Lowes a immédiatement perdu tout espoir de bon résultat en passant dans la zone de dégagement asphaltée. La course du pilote Marc VDS s'est interrompue trois tours plus tard à cause d'une chute. Alonso López a profité d'un bon envol pour passer de la cinquième à la troisième place avant de prendre l'avantage sur les deux pilotes GasGas.

Fernández et Marcel Schrötter n'étaient que neuvième et dixième sur la grille mais ils sont vite remontés dans le classement et le second s'est même emparé de la première place au huitième tour, dans un groupe de tête où les positons évoluaient sans cesse. Schrötter est cependant tombé, ce qui a offert la première place à Arenas, devant Fernández.

Le pilote Ajo s'est emparé de la première place à sept tours de l'arrivée et ne l'a plus lâchée. Le classement a continué à évoluer derrière lui. Ai Ogura, qui avait dégringolé au 16e rang en début de course après avoir failli perdre le contrôle de sa moto à deux reprises, a multiplié les dépassements jusqu'à la deuxième place, conquise à trois tours de l'arrivée. Jake Dixon est venu compléter le podium après avoir perdu puis regagné des positions dans la dernière partie de l'épreuve.

"C'était vraiment une course difficile, je l'ai vraiment appréciée mais c'était dur de doubler ces pilotes au début", a déclaré Fernández. "Nous étions dans un gros groupe et c'était dur de creuser l'écart, donc j'ai décider de rester dans le groupe et d'attendre que mon moment vienne. Petit à petit, j'ai réalisé des dépassements pilote par pilote, sans stress, et quand je me suis retrouvé en tête j'ai essayé d'imposer mon rythme."

Albert Arenas et Cameron Beaubier sont tombés en fin de course, ce qui a offert la quatrième place à Celestino Vietti. L'Italien n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire après un départ en 11e position et a enchaîné une sixième course sans podium. Il reste leader du championnat mais seulement au nombre de victoires puisque Fernández revient à égalité de points, tandis qu'Ogura n'a qu'une unité de retard. Canet est à 30 points après son forfait.

Un temps troisième, Bo Bendsneyder a pris la cinquième place sur ses terres devant Alonso López, Tony Arbolino et Joe Roberts. Manuel Rodriguez et Filip Salac ont complété le top 10 et Somkiat Chantra ne s'est classé qu'au 13e rang.

GP des Pays-Bas - Moto2 - Course