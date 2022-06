Fernández maître du Sachsenring et désormais prétendant au titre

Charger le lecteur audio

Tandis que les regards sont tournés vers Celestino Vietti, Ai Ogura ou encore Arón Canet depuis le début de la saison en Moto2, Augusto Fernández s'est montré plus discret mais, à force de régularité, est désormais lui aussi un prétendant au titre. Après sa victoire au Mans et son podium à Barcelone il y a 15 jours, l'Espagnol était bien remonté au championnat et il a enfoncé le clou ce week-end en Allemagne.

Leader vendredi, qualifié en première ligne samedi, il a quelque peu manqué son départ dimanche en se retrouvant quatrième mais a su remonter pour s'emparer du commandement de la course au bout de six tours. Dès lors, aucun concurrent n'a été en mesure de tenir son rythme et le pilote du team KTM Ajo a creusé un écart qui s'est élevé à sept secondes au drapeau à damier.

Une domination incontestable qui lui ouvre définitivement les portes du championnat puisqu'il se trouve désormais en troisième position, à seulement 11 points de Celestino Vietti, le grand perdant du Grand Prix.

En difficulté lors des essais libres, l'Italien a été contraint de passer par la Q1 pour finalement décrocher la huitième place en Q2. Évoluant entre la 11e et la 13e position en course, il est finalement parti à la faute à sept tours de l'arrivée, perdant ainsi l'avance qu'il était parvenu à reprendre en gagnant en Catalogne. Ses adversaires Ai Ogura et Arón Canet ont de leur côté connu une course compliquée et ont terminé aux huitième et neuvième rangs, concédant également pas mal de points au championnat à Fernandez.

Un podium âprement disputé

Si l'Espagnol n'a jamais été inquiété pour la victoire, en revanche derrière lui Pedro Acosta, Sam Lowes et Marcel Schrötter se sont livrés une intense bagarre dans les derniers tours, avec Fermín Aldeguer en embuscade.

C'est finalement Acosta qui a eu le dernier mot et s'est emparé de la seconde place, après avoir pris le départ depuis la 11e position, permettant à l'équipe KTM de faire un doublé. Derrière lui, un dixième seulement a séparé le poleman Lowes du local Schrötter, complètement pris par l'émotion une fois le drapeau à damier franchi. Si le pilote allemand n'a pas pu offrir un podium à son public, il a en revanche été ovationné par celui-ci !

Fermín Aldeguer a conclu au cinquième rang, devant Albert Arenas. Qualifié en première ligne pour la première fois, l'Espagnol n'a pas pu transformer l'essai en course mais a toutefois décroché son meilleur résultat dans la catégorie.

Il a terminé devant Alonso López, qui continue d'afficher une grande régularité après avoir rejoint le team Speed Up au Mans, en remplacement de Romano Fenati. À noter que neuf pilotes n'ont pas vu la ligne d'arrivée.

Rendez-vous dès le week-end prochain, aux Pays-Bas, pour le dernier Grand Prix avant la pause estivale !

