Au tour d'Ogura de chuter, le titre se jouera à Valence

Après la chute d'Augusto Fernández en Australie, c'était au tour d'Ai Ogura de manger la poussière en Malaisie ! Un nouveau coup de théâtre dans la course au titre de la catégorie Moto2, qui va donc se prolonger jusqu'à la manche finale de Valence, la semaine prochaine. Tout va se jouer entre ces deux pilotes, les autres étant à présent trop distancés même s'il y a eu de gros changements dans les positions suivantes.

Pour la deuxième fois en trois courses, c'est à Tony Arbolino qu'est revenue la victoire. Dès le départ, le pilote italien s'est échappé avec Ogura et tous deux ont réalisé la course en tête sans être aucunement inquiétés par leurs poursuivants. Après le premier tiers de l'épreuve, ils comptaient déjà près de quatre secondes d'avance, et ils allaient continuer à gagner entre une demi-seconde et une seconde au tour en étant les seuls à pouvoir se maintenir durablement dans la fenêtre des 2'07.

À six boucles de l'arrivée, Ogura s'est porté en tête, avant d'être repris par son adversaire en manquant son freinage quelques instants plus tard dans le virage 1 de la piste de Sepang. Mais c'est dans le dernier tour que le Japonais a tout perdu, parti à la faute en tentant de repasser le pilote Marc VDS au virage 9. Dès lors, Arbolino avait course gagnée et c'est avec plus de 11 secondes d'avance sur le second qu'il est passé sous le drapeau à damier.

"Je veux prouver que je suis rapide, je veux prouver que je suis l'un des meilleurs pilotes de cette catégorie", a déclaré le pilote italien, victorieux pour la troisième fois cette saison. "C'est ce que j'ai en tête et ce qui me permet de continuer à y croire. Donc, même si je suis hors course pour le titre, je veux continuer à gagner en confiance et à remporter des courses. C'est mon objectif à l'heure actuelle car je n'ai pas de pression. C'est en tout cas une sensation vraiment incroyable. C'est le travail qui paie."

Arrivé à Sepang en tête du championnat, Ai Ogura a perdu très gros avec cette chute dans le dernier tour, mais il assumait son attaque dimanche après-midi : "Je me battais pour la victoire, j'ai essayé, mais cette fois je suis tombé. Pour moi, terminer deuxième n'était pas suffisant pour arriver à Valence avec une avance confortable. J'avais besoin de gagner. Au final, je suis tombé mais c'est la course, parfois ça arrive. Je dois maintenant me concentrer sur la victoire à Valence. Le championnat n'est pas terminé. Ce qui s'est passé aujourd'hui appartient déjà au passé, je dois me concentrer sur le futur et faire de mon mieux."

Son adversaire Augusto Fernández a quant à lui passé la course en bagarre contre Alonso López, Jake Dixon et Manuel González pour finalement ne devancer à l'arrivée que le rookie du team VR46 Master Camp à l'arrivée, dont la cinquième place constitue le meilleur résultat à ce stade. Cela permet à López de reprendre la tête du classement général et d'afficher à présent 9,5 points d'avance sur Ai Ogura avant leur confrontation finale à Valence. "C'est un très bon résultat, qui nous rapporte des points très importants", s'est-il félicité, satisfait d'avoir su garder son sang-froid malgré une lutte intense durant les 18 tours de la course.

Ça bouge parmi les places d'honneur

Alors qu'Arón Canet a pratiquement assuré sa troisième place au championnat en se classant à nouveau huitième, les hommes du podium ont chamboulé la hiérarchie du groupe suivant au classement général. Tony Arbolino se porte ainsi à la quatrième place, devant Celestino Vietti qui a une nouvelle fois abandonné sur chute.

Jake Dixon n'est plus qu'à 5,5 points de l'Italien après être allé chercher une énième troisième place (la sixième cette saison) au terme d'une superbe bagarre contre Fernández et d'une course pourtant entamée par un contact dans le premier tour. Mais Alonso López n'est plus qu'à quatre points de lui grâce à sa deuxième place, son cinquième podium en huit courses. Le jeune Espagnol, qui a salué la qualité de son package en course malgré un manque de roulage pendant les essais libres, n'en finit plus de surprendre et prend même la tête du classement des rookies alors qu'il a débuté sa saison au Mans.

Pedro Acosta subit ces résultats de ses adversaires directs et perd trois places au championnat après être entré en collision avec Somkiat Chantra dans le premier tour, un accident qui a perturbé la course de nombreux pilotes dans le peloton. Acosta a réussi à remonter en selle, mais est finalement tombé une deuxième fois quelques tours plus tard alors qu'il était dernier.

