Somkiat Chantra entre dans l'Histoire

Somkiat Chantra est entré dans l'Histoire à Mandalika en remportant le premier Grand Prix de sa carrière et en devenant ainsi le tout premier Thaïlandais à s’imposer en Championnat du monde, une performance dont il s’est dit "fier".

"Je ne peux pas le croire. J'ai attaqué tellement fort, j'ai été en tête du premier au dernier virage. C’est incroyable, mon premier podium en Moto2", a-t-il déclaré. "Lors du test et du premier GP au Qatar nous avons travaillé dur pour avoir la meilleure moto, mais malheureusement j'ai chuté à Losail et je me suis cassé le petit doigt de la main droite. Après l'opération, nous ne savions pas si ça serait possible de rouler ici. J'ai eu mal pendant le week-end mais j'ai essayé de résister."

Cette performance est d'autant plus étonnante au vu de la blessure qui l'avait contraint à manquer la course du Qatar et à subir une opération. Sa présence à Mandalika étant incertaine, personne ne l'attendait aux avant-postes. Pourtant, il avait étonné dès les qualifications en dominant la Q1 et en s'emparant de la quatrième place en Q2.

Après trois saisons en Moto2 sans podium et avec une 5e place pour meilleur résultat (Autriche 2021), Chantra est finalement monté directement sur la plus haute marche au terme d'une course en solitaire. Ayant viré en tête dès le premier virage, il n'a alors cessé d'accroître son avance sur ses poursuivants qui n'ont rien pu faire pour le rattraper.

Somkiat Chantra emmène le peloton Moto2

Toutefois, les leaders de la catégorie ont bien été au rendez-vous de cette course raccourcie de neuf tours afin de préserver l'état de l'asphalte. Arón Canet a en effet emmené Sam Lowes et Celestino Vietti dans sa roue dès le début de course, mais l'Italien a porté deux attaques successives au bout de cinq tours et s'est installé au deuxième rang.

Dès lors, les positions n'ont plus bougé et ce sont Vietti et Canet qui ont complété le podium. Le pilote VR46 a ainsi accru son avance au championnat et compte désormais 9 points sur l'Espagnol et 16 sur l'Anglais.

De son côté, Jake Dixon n'a pas été en mesure de confirmer sa pole position, la première de sa carrière, puisqu'il est parti à la faute dans le cinquième tour.

La bagarre a été plus intense dans le groupe de poursuivants et c'est finalement Augusto Fernández qui a eu le dernier mot pour clôturer le top 5, devant Ai Ogura, qui est remonté depuis la 21e place sur la grille, Fermin Aldeguer, Tony Arbolino et Pedro Acosta. Ce dernier a effectué un Long Lap lors du troisième tour de course, une pénalité qui lui avait été infligée suite à sa chute sous drapeau jaune lors des EL2. Albert Arenas a pour sa part complété le top 10.

Grand Prix d'Indonésie Moto2