Sans rival, Celestino Vietti s'offre son premier succès en Moto2

Celestino Vietti a frappé fort à Losail, réalisant le dimanche parfait en menant de bout en bout depuis la pole pour s'imposer avec une confortable avance sur Arón Canet et Sam Lowes, qui a hérité de la troisième marche du podium au dernier moment.

Vietti a conservé la tête au départ, devant Tony Arbolino et Ai Ogura, mais ce dernier a vite été doublé par Canet, auteur de nombreux dépassements dans les premiers virages après s'être élancé de la neuvième position. Dès le deuxième tour, le pilote espagnol a pris l'avantage sur Arbolino mais le leader avait déjà plus de sept dixièmes d'avance. Derrière eux, Ogura a été doublé par Augusto Fernández avant de reprendre l'avantage puis de porter une attaque sur Arbolino avec succès.

Vietti et Canet ont vite été esseulés en tête, faisant de la lutte pour la troisième place l'un des principaux intérêts de la course. Ogura, Fernández et Sam Lowes se sont battus durant la majeure partie de l'épreuve, avec Arbolino dans le rôle d'arbitre derrière eux, à la suite d'une petite erreur qui l'avait sorti de la lutte. Les positions ont évolué tout au long de la course et à l'entame du dernier tour, c'est Ogura qui avait l'avantage.

Fernández s'est emparé de la troisième place dans l'avant-dernière courbe et le pilote japonais a voulu répliquer dans l'ultime virage, mais son attaque s'est conclue par un contact avec la moto du pilote Ajo. Ils ont tous les deux perdu du temps, permettant à Lowes de les doubler pour se classer à une dizaine de secondes de Celestino Vietti, facile vainqueur devant Arón Canet.

Jamais monté sur le podium lors de sa première saison en Moto2 l'an passé, le pilote VR46 n'osait pas rêver d'une si belle entame de championnat. "Je n'arrive pas à y croire !", a déclaré Vietti après l'arrivée. "On a bien travaillé [samedi], on a bien travaillé des EL3 jusqu'aux qualifications mais je ne m'attendais pas à ça, passer toute la course devant. On savait qu'on partait de la première place et que si on était en tête au premier virage, il faudrait tout donner. C'est ce qu'on a fait. Je suis content pour l'équipe, on a très bien travaillé des essais hivernaux jusqu'à ce moment. Merci à tous ceux qui ont cru en moi, à tous les sponsors et à toute l'équipe qui nous permet de travailler comme ça."

Augusto Fernández a pu sauver la quatrième place devant Tony Arbolino et Ai Ogura, contraint de passer hors piste après le contact du dernier virage. Jorge Navarro s'est classé au septième rang devant les Américains Joe Roberts et Cameron Beaubier. Sorti du test de Portimão avec la main gauche cassée, Marcel Schrötter a réussi à prendre la dixième place.

Acosta meilleur rookie après une course difficile

Pour ses débuts en Moto2, le très attendu Pedro Acosta a vu l'arrivée à une 12e place certes peu flamboyante mais qui a quand même fait de lui le meilleur débutant. Dixième sur la grille, le Champion du Moto3 a surtout payé un passage hors trajectoire dans le premier virage qui l'a relégué en fond de classement. Acosta n'était plus que 26e dans le premier tour avant de réaliser des dépassements tout au long de l'épreuve.

La star du programme de jeunes pilotes de KTM s'est ainsi classée deux positions devant Romano Fenati, aligné dans la catégorie pour la première fois depuis le GP de Saint-Marin 2018, après lequel il avait été limogé pour avoir actionné le frein de la moto de Stefano Manzi dans un duel.

La course a été marquée par des chutes pour Filip Salac, après un highside en début d'épreuve, et pour Barry Baltus, qui avait pourtant réussi un spectaculaire sauvetage en posant la main sur la piste quelques tours plus tôt.

