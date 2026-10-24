Résumé de qualifications

MotoGP GP d'Australie

Márquez décroche la pole sous la pluie à Phillip Island, Zarco en première ligne !

Marc Márquez a fait parler son talent sur piste mouillée et laissé la concurrence loin derrière en qualifications.

Rachit Thukral

Publié: 24 oct. 2026, 00:53

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a rebondi après une chute en début de séance pour décrocher la pole position du Grand Prix d'Australie. Le pilote Ducati a profité des conditions humides pour prendre le dessus sur les pilotes Aprilia.

Le champion du monde en titre a signé un temps de 1'34"203 au guidon de la Ducati officielle dans les dernières minutes de la Q2, devançant son frère Álex Márquez de pas moins de 1,493 seconde.

Johann Zarco, sur la Honda LCR, a réussi à sortir de la Q1 pour s'offrir une place en première ligne, tandis que le leader du championnat, Jorge Martín, n'a pu faire mieux que quatrième au guidon de la meilleure Aprilia RS-GP.

Alors que la piste était déjà détrempée par les pluies nocturnes, une nouvelle averse au début de la Q2 a encore compliqué la tâche des pilotes.

Marc Márquez a été la première victime de ces conditions de plus en plus difficiles. Il a chuté au virage 4 après seulement trois minutes de séance, sans avoir signé le moindre chrono.

Le nonuple champion du monde a toutefois réussi à ramener sa moto endommagée dans le paddock en empruntant une voie de service, avant de repartir en piste avec sa seconde machine.

Dès son premier tour lancé, l'Espagnol s'est immédiatement hissé en tête du classement, reléguant Johann Zarco, qui détenait alors le meilleur temps provisoire, à 0,087 seconde.

À ce stade, ses rivaux dans la lutte pour le titre, Marco Bezzecchi et Jorge Martín, occupaient respectivement les sixième et dixième places, sans parvenir à retrouver sur le mouillé le rythme affiché vendredi.

À l'entame des dernières tentatives, Zarco a de nouveau brillé sur la Honda LCR, reprenant la tête grâce à un excellent tour en 1'35"706.

Mais le Français n'a finalement rien pu faire face à Márquez, qui a amélioré son chrono de pas moins de 1,5 seconde lors de son ultime tentative pour décrocher sa quatrième pole position de la saison.

Johann Zarco s'est hissé en première ligne !

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Son frère Álex Márquez, au guidon de la Ducati Gresini, s'est hissé en deuxième position dans les derniers instants, offrant un doublé à Ducati. Zarco a conservé la troisième place pour assurer à Honda une présence en première ligne.

Jorge Martín, a amélioré son chrono à deux reprises en fin de séance pour terminer meilleur pilote Aprilia, en quatrième position. Il a ainsi devancé le héros local Jack Miller, cinquième sur la Yamaha Pramac.

Raúl Fernández a pris la sixième place pour Trackhouse, tandis que Pedro Acosta s'est qualifié septième sur la KTM, devant la Ducati VR46 de Fabio Di Giannantonio.

Marco Bezzecchi a connu sa pire séance de qualifications depuis le Grand Prix de Catalogne. Il a dû se contenter de la neuvième place, juste devant la Honda LCR de Diogo Moreira.

Enea Bastianini, sur la KTM Tech3, et Ai Ogura, sur l'Aprilia Trackhouse, ont complété le top 12.

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Brad Binder a nettement progressé dans les deux dernières minutes de la Q1, mais Jack Miller et Johann Zarco l'ont finalement repoussé hors des places qualificatives. Le pilote KTM officiel s'élancera donc de la 13e position.

Iker Lecuona, qui remplace Fermín Aldeguer chez Gresini, s'est qualifié 14e pour son retour, juste devant Maverick Viñales (Tech3) et Francesco Bagnaia, sur la Ducati officielle.

Augusto Fernández s'est lui aussi illustré en tant que pilote remplaçant. Au guidon de la Yamaha Pramac de Toprak Razgatlıoğlu, blessé, il a devancé les Yamaha officielles d'Álex Rins et Fabio Quartararo.

Franco Morbidelli, sur la Ducati VR46, a fermé la marche au sein d'un peloton réduit à 20 motos.

Avant la deuxième séance d'essais libres, Honda avait annoncé que Luca Marini déclarait forfait pour la suite du week-end en raison d'un virus, laissant l'équipe officielle sans aucun pilote sur la grille. Joan Mir était déjà absent du Grand Prix d'Australie pour d'autres problèmes de santé.

Q2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 7

1'34.203

169.981 2 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+1.494

1'35.697

1.494 167.328 3 J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+1.503

1'35.706

0.009 167.312 4 J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+1.577

1'35.780

0.074 167.183 5 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.781

1'35.984

0.204 166.827 6 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+1.947

1'36.150

0.166 166.539 7 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+2.297

1'36.500

0.350 165.935 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+2.303

1'36.506

0.006 165.925 9 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+2.317

1'36.520

0.014 165.901 10 D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+3.681

1'37.884

1.364 163.589 11 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+4.444

1'38.647

0.763 162.324 12 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+5.186

1'39.389

0.742 161.112 Voir les résultats complets

Q1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

1'35.461

167.741 2 J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+0.001

1'35.462

0.001 167.740 3 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.535

1'35.996

0.534 166.806 4 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 8

+0.835

1'36.296

0.300 166.287 5 M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+1.226

1'36.687

0.391 165.614 6 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+1.298

1'36.759

0.072 165.491 7 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 8

+1.317

1'36.778

0.019 165.459 8 Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.450

1'36.911

0.133 165.232 9 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+1.779

1'37.240

0.329 164.672 10 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+2.443

1'37.904

0.664 163.556 Voir les résultats complets

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