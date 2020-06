Accord Rossi-Petronas : plus qu'une question de jours ?

Sous contrat jusqu'à la fin de cette saison, Valentino Rossi n'a pas caché avoir pris le temps de la réflexion pour son avenir. Puisque Yamaha et Petronas attendent une réponse avant la reprise de la compétition, le nonuple Champion du monde a été poussé à une décision qu'il lui faut prendre dans des conditions différentes de celles qu'il avait imaginées et il a pu, avec le confinement, se confronter à un quotidien privé de courses. Pas encore lassé, à en croire son bras droit, il devrait à 41 ans signer pour une année de plus.

"Vale a l'attitude de quelqu'un qui veut tout sauf arrêter, ça nous fait très plaisir", témoigne Uccio Salucci auprès de Sky Sport. "C'est un leader, quelqu'un qui fait avancer aussi les autres, il a toujours une forte envie, il nous surprend tous. Notre intention est très probablement celle de continuer aussi en 2021."

Associé du pilote à l'Academy, Uccio Salucci est aussi son assistant dans son quotidien sur les courses, aussi se lie-t-il aisément au vétéran du plateau dans un pluriel qui évoque leur avenir commun en 2021. Celui-ci se fera selon toute probabilité au sein du team Petronas et avec le soutien officiel promis par Yamaha. "J'espère que ce sera le cas", souligne-t-il. "Ce n'est pas un team officiel, mais au moins nous aurons une moto factory. Ils sont très bien structurés, Yamaha nous soutient avec qui nous avons déjà un très bon rapport et nous aurons très probablement Franco [Morbidelli] comme coéquipier, cela devrait être une belle expérience."

"Tout n'est pas encore défini mais nous devrions y être à la fin du mois", poursuit Uccio Salucci, précisant que la définition de l'équipe technique qui accompagnera Valentino Rossi devrait se faire dans les prochains jours. "Sincèrement, nous en sommes à l'étape précédente. Nous en parlerons la semaine prochaine, y compris avec Yamaha pour comprendre comment avancer, mais nous n'avons pas tellement parlé de l'équipe parce que Vale a voulu réfléchir un peu pour savoir s'il continuait ou pas. Il est certain que nous allons continuer et nous parlerons ensuite des détails avec Yamaha dans les dix jours à venir."

Si un accord est bel et bien conclu entre le trio Rossi-Yamaha-Petronas pour 2021, le #46 fera équipe avec l'un de ses poulains, Franco Morbidelli, membre de son Academy et compagnon d'entraînement. "On a commencé [à travailler] avec Franco quand il était petit […], ça me fait bizarre parce que je l'ai vu enfant, avec beaucoup d'incertitudes, et ça me fait vraiment plaisir de le voir là maintenant. On est aussi dans la dernière ligne droite avec Petronas pour signer, désormais la route est tracée", assure Uccio Salucci.

"On a fait des séances en piste à Misano ces dernières semaines, et Vale et Franco ont roulé ensemble. Il y a un très bon feeling ente eux, parce qu'il y a une réelle amitié. Ce sont deux pilotes intelligents et j'espère que ça se poursuivra, l'amitié et tout le reste, parce que Franco est un garçon fantastique."

"Ma M1 m'a beaucoup manqué"

Depuis le début du déconfinement en Italie, Valentino Rossi a été l'un des pilotes les plus actifs à l'entraînement, multipliant les roulages à son Ranch, sur des pistes de motocross ainsi qu'à Misano lorsque le circuit a rouvert et programmé des séances, avec le protocole de distanciation et de sécurité devenu la nouvelle norme.

Le manque d'activité moto depuis ce qui aurait dû être la semaine du Grand Prix du Qatar, début mars, a semble-t-il décuplé son envie de reprendre la compétition dès que possible. "Le confinement a été une situation sérieuse et étrange, mais cela a fonctionné et je pense qu'au final cela nous pousse tous à apprécier encore plus la course. Piloter ma M1 m'a beaucoup manqué", avoue le #46.

"Je pense que tout le monde ressent une grande émotion en découvrant le calendrier 2020 mis à jour. C'est une sorte de soulagement pour tout le monde dans l'équipe et pour tous les fans", souligne Rossi. "Ce sera intéressant de voir où nous nous situons, parce que le dernier test remonte à longtemps. Il est certain que l'on fera le maximum pour être aux avant-postes et donner aux fans une raison de regarder les courses à la télévision et de nous encourager."