13 Grands Prix confirmés au calendrier, quatre en sursis

Les instances dirigeantes du MotoGP ont confirmé la première mouture d'un calendrier remodelé, intégrant les dates de 13 Grands Prix, ainsi que quatre sous réserve, pour une saison 2020 chamboulée par la pandémie de COVID-19 et les lourdes difficultés logistiques qui en découlent.

Comme cela était attendu, le championnat débutera à la mi-juillet à Jerez, avec deux Grand Prix organisés en l'espace de deux semaines, plus de quatre mois après la date qui aurait dû être celle du coup d'envoi de la saison MotoGP lors d'un Grand Prix du Qatar qui avait été exceptionnellement réduit aux catégories Moto2 et Moto3 alors que la situation sanitaire commençait à bloquer les déplacements dans le monde.

Initialement prévu en mai, le Grand Prix d'Espagne fait donc office de première manche pour ce championnat totalement repensé, grâce à un accord passé il y a un mois avec la ville et le circuit de Jerez. Il sera précédé d'un test officiel le 15 juillet, soit deux jours avant les premiers essais libres, puis le MotoGP enchaînera avec une autre course sur ce même circuit une semaine plus tard, baptisée Grand Prix d'Andalousie.

Après une semaine de pause, Brno accueillera le paddock à la date prévue pour son épreuve, du 7 au 9 août, puis ce sera au tour de l'Autriche, là aussi à la date initialement prévue. Ce Grand Prix disputé au Red Bull Ring sera à son tour doublé, comme ce sera le cas également plus tard pour Misano, Aragón et Valence. Les appellations de GP de Styrie, GP d'Émilie-Romagne et de la Riviera de Rimini et de GP du Teruel font ainsi leur apparition, et c'est aussi le retour du GP d'Europe pour la première fois depuis 1995.

Deux autres épreuves initialement prévues au printemps sont reportées en octobre, d'abord le Grand Prix de France qui est annoncé pour le 11 octobre, puis celui de Catalogne deux semaines plus tard. Si le championnat ne parvient pas à quitter l'Europe, la saison prendra fin le 15 novembre à Valence après 13 courses (14 pour le Moto2 et le Moto3 en comptant celle de Losail).

Quatre autres épreuves figurent toutefois sur l'agenda, sous réserve que les conditions sanitaires permettent ces déplacements : il s'agirait de se rendre au Texas, en Argentine, en Thaïlande et/ou Malaisie entre fin novembre et début décembre. Comme récemment indiqué par Carmelo Ezpeleta, la tenue de ces derniers Grands Prix sera confirmée ou annulée avant fin juillet.

La Fédération internationale de motocyclisme précise : "La saison 2020 ne se terminera pas au-delà du 13 décembre et comportera un maximum de 17 épreuves (incluant le Grand Prix du Qatar). Toutes les dates, tous les événements et la présence éventuelle de spectateurs sont soumis à l'évolution de la pandémie et à l'approbation des gouvernements et des autorités concernées."

En l'état, le MotoGP perd donc au moins sept des 20 circuits qui devaient composer son tour du monde cette saison, pour laquelle le calendrier était censé atteindre un chiffre record. Outre le Qatar, qui n'a pas été en mesure d'accueillir la catégorie reine, les Grands Prix perdus sont ceux d'Allemagne, des Pays-Bas, de Finlande, de Grande-Bretagne, du Japon et d'Australie. Ceux des Amériques, d'Argentine, de Thaïlande et de Malaisie restent en sursis.

Calendrier MotoGP modifié pour 2020 :

Date Grand Prix Circuit 6-8 mars GP du Qatar* Losail 17-19 juillet GP d'Espagne Jerez 24-26 juillet GP d'Andalousie Jerez 7-9 août GP de République Tchèque Brno 14-16 août GP d'Autriche Red Bull Ring 21-23 août GP de Styrie Red Bull Ring 4-6 septembre GP de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini Misano 11-13 septembre GP d'Émilie-Romagne et de la Riviera de Rimini Misano 25-27 septembre GP d'Aragón Aragón 2-4 octobre GP du Teruel Aragón 9-11 octobre GP de France Le Mans 23-25 octobre GP de Catalogne Barcelone 6-8 novembre GP d'Europe Valence 13-15 novembre GP de Valence Valence GP des Amériques** Austin GP d'Argentine** Termas de Rio Hondo GP de Thaïlande** Buriram GP de Malaisie** Sepang

* Moto2 et Moto3 uniquement



** sous réserve de confirmation avant le 31 juillet