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MotoGP GP de Valence

Acosta conclut l'aventure KTM sur le podium : "Pas de meilleure façon de terminer"

Pedro Acosta a également reconnu qu'il était heureux de laisser la deuxième place à Marc Márquez pour sa dernière course en MotoGP.

Richard Asher

Publié: 29 nov. 2026, 17:22

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La longue aventure de Pedro Acosta avec KTM a pris fin dimanche au Grand Prix de Valence. L'Espagnol a quitté l'équipe en beauté, avec un podium qui semblait pourtant peu probable 24 heures auparavant.

Il avait rencontré des difficultés en qualifications, où il n'avait signé que le 10e temps, ainsi que lors du Sprint samedi, qu'il avait terminé à la septième place. Mais sa performance a été tout autre dimanche, puisqu'il a terminé la course juste derrière Marc Márquez.

"Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon de terminer cette histoire avec KTM", a déclaré Acosta lors de la conférence de presse après la course.

Après trois saisons animées avec KTM dans la catégorie reine, Acosta était parvenu à offrir une victoire à la marque lors du Grand Prix d'Autriche, en septembre dernier.

"Au final, nous avons souffert ensemble, nous avons beaucoup gagné ensemble et nous avons beaucoup perdu ensemble. Je pense qu'ils le méritent. J'ai aussi parlé à Pit [Beirer, directeur de KTM Motorsport] avant le warm-up et je lui ai dit : 'Écoute, je vais essayer de vous offrir le meilleur spectacle possible, tu sais ? C'est le minimum que je puisse vous promettre !'"

"Et finalement, terminer sur le podium lors de cette dernière journée avec ces couleurs, c'est quelque chose de spécial pour eux. Ils le méritent. Mais c'est aussi très important pour moi."

Interrogé sur le changement technique qui avait fait la différence entre samedi et dimanche, Acosta a répondu : "Nous avons simplement trouvé la bonne pression du pneu avant. Enfin !"

Pedro Acosta reprendra le flambeau de Marc Márquez che Ducati.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bien qu'Acosta ait franchi la ligne d'arrivée à seulement quelques dixièmes de seconde de Márquez, il a reconnu qu'il n'avait pas l'intention de gâcher la fête de la légende espagnole, qui s'apprête à prendre sa retraite.

"C'est vrai que j'avais une dernière occasion si jamais il avait commencé à célébrer un peu trop tôt", a déclaré Acosta, qui va rejoindre l'équipe Ducati officielle que Márquez quitte. "Mais aujourd'hui, c'est la journée de Marc. Je pense qu'il mérite cette deuxième place pour terminer cette journée de la meilleure manière possible."

"Même s'il avait commencé à célébrer trop tôt, je n'aurais pas essayé de le dépasser car, comme je l'ai dit, il méritait de profiter de cette dernière journée dans le championnat. C'est la première fois de ma vie que je ne me suis pas battu lors du dernier tour."

Acosta était toutefois idéalement placé pour être le premier de ses concurrents à féliciter Márquez lors du tour d'honneur.

Sa troisième place à Valence lui a assuré confortablement la quatrième position du championnat pilotes, Ai Ogura terminant la saison à neuf points de lui.

KTM était depuis longtemps assurée de la troisième place du championnat constructeurs. Aprilia a décroché le titre à Valence, tandis que Ducati a dû se contenter de la deuxième place.

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