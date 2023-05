Pedro Acosta fait du MotoGP sa priorité, sans exclure l'option Tech3

La promotion à laquelle est destiné Pedro Acosta a déjà fait couler beaucoup d'encre. Champion du monde dans la catégorie Moto3 en 2021, l'Espagnol est actuellement en tête du classement général en Moto2 et il a gravi les échelons avec KTM et son team partenaire Ajo. Il disposerait déjà d'un accord avec le constructeur autrichien pour passer à la catégorie reine en 2024, au sein de l'équipe d'usine.

Le week-end dernier à Jerez, Acosta a cependant admis lui-même qu'il accepterait d'être promu en MotoGP au sein de la structure satellite de la marque, le team Tech3. Il comprend en effet que le duo actuel de l'équipe officielle, formé de Brad Binder et Jack Miller, connaît un début de championnat très convaincant, avec deux victoires de sprint pour le Sud-Africain et un total à eux deux de cinq places occupées sur les podiums. Pour l'Espagnol de bientôt 19 ans, c'est aussi une question de loyauté à l'égard de la marque autrichienne.

"Ça fait cinq ans que je porte les couleurs de KTM, trois dans le Championnat du monde et deux dans la Red Bull Rookies Cup. Quand je n'avais pas d'équipe avant d'arriver dans le Championnat du monde, ils ont été les premiers à me dire que, si je ne trouvais pas de moto, ils me donneraient une année supplémentaire en Rookies, pour que je sois tranquille", a expliqué Pedro Acosta dimanche dernier à Jerez, interrogé par Motorsport.com.

"Comme je l'ai dit l'année dernière, ma priorité c'est KTM. Ma priorité est de porter le orange [de l'équipe officielle, ndlr]. Je comprends que ce sera difficile parce que Brad et Jack se débrouillent tous les deux super bien, alors, à défaut, je porterai le rouge [de GasGas et Tech3, ndlr]", a-t-il ajouté. "J'ai une grande confiance en eux, ils m'ont donné une moto quand je suis arrivé en Moto3. J'espère qu'ils me la donneront quand j'irai en MotoGP."

Si les choses se poursuivent sur la lancée actuelle, Pedro Acosta devrait pouvoir franchir cette étape la saison prochaine. Après quelques blessures qui ont interrompu sa progression l'an dernier à ses débuts en Moto2, il fait preuve cette année d'une grande maturité et se concentre totalement sur son objectif de remporter le titre de la catégorie intermédiaire. Victorieux au Portugal et au Texas, il a su assurer une deuxième place à Jerez, devant son public, pour prendre la tête du championnat, à égalité de points avec Tony Arbolino.

"On peut être satisfaits, l'équipe travaille très bien. L'année dernière, on a beaucoup souffert dans certaines conditions, là où, cette année, on constate qu'on est assez compétitifs", a-t-il souligné. "Je pense que le travail est bon et il n'y a pas d'autre équipe qui reste au circuit jusqu'à 22h30 le samedi pour parler avec moi. Le fait d'être si proches et d'avoir le même objectif, c'est ce qui nous permet de suivre la ligne que l'on s'est fixée."