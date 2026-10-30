MotoGP GP de Malaisie
Acosta rapide mais "pas du tout à l'aise" à Sepang
Malgré le quatrième temps de la journée, derrière les frères Márquez et Ai Ogura, Pedro Acosta a dressé un bilan négatif de sa première journée en Malaisie.
Rachit Thukral
Publié: 30 oct. 2026, 13:53
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Pedro Acosta a reconnu ne pas se sentir "du tout à l'aise" au guidon de sa KTM RC16 lors des essais du Grand Prix de Malaisie, malgré le quatrième temps réalisé aux Essais.
Le constructeur autrichien a connu un début de week-end prometteur à Sepang, puisque Acosta, Enea Bastianini et Maverick Viñales ont tous terminé dans le top 10, décrochant ainsi leur qualification directe pour la Q2.
Le pilote officiel KTM a été le mieux classé des trois, en quatrième position, à seulement trois dixièmes du meilleur temps établi par le leader du championnat, Marc Márquez, sur sa Ducati.
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Le résultat n'a toutefois guère satisfait l'Espagnol, qui a pointé un manque de sensations à l'avant de sa machine, notamment au freinage.
"C'est vrai que nous ne sommes pas loin de Marc, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune sensation à l'avant de la moto", a-t-il expliqué. "J'essayais beaucoup de choses pour tourner et trouver les bons points de freinage. Nous devons simplement vérifier tout ça, car le temps au tour n'était pas si mauvais, mais les sensations étaient terribles."
"Nous ne sommes pas loin. En particulier en termes de rythme, nous sommes meilleurs que prévu. Quand je n'ai pas besoin de trop en faire pour réaliser un tour rapide, la moto fonctionne un peu mieux. Mais demain, il faudra surtout essayer de retrouver des sensations plutôt que de chercher à signer de bons chronos."
Pedro Acosta (KTM)
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Alors qu'Acosta a généralement été le seul pilote KTM capable de jouer les premiers rôles cette saison, Enea Bastianini n'intégrant que ponctuellement le top 10, il disposera à Sepang de davantage de données pour progresser, puisque Maverick Viñales a terminé huitième des essais.
"Je suis content pour KTM que Maverick et Enea aient franchi un vrai cap, surtout Maverick", a déclaré Acosta. "Il souffrait depuis sa blessure, et il a été très rapide, même en étant seul en piste. Ce sera assez intéressant d'étudier ses données cet après-midi. Mais ce n'est pas une question de position, c'est une question de sensations. Il faut trouver quelque chose, notamment au freinage, car je perds trop de temps à cet endroit."
Acosta a déjà connu plusieurs débuts de week-end difficiles cette année, avant de parvenir à franchir un cap le lendemain et à retrouver les sensations qui lui faisaient défaut sur sa moto.
Interrogé sur la possibilité de connaître une évolution similaire, l'Espagnol de 22 ans a répondu : "Je sais que la Malaisie n'est pas un circuit facile pour moi. J'ai généralement besoin d'un peu de temps pour trouver le rythme. J'étais déjà plus rapide que mon temps de qualification de l'année dernière."
"Je suis serein, car je n'ai pas été lent malgré ces mauvaises sensations. Maintenant, il s'agit de retrouver du feeling et de la régularité au fil des tours."
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