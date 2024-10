Acosta : "On se rapproche de l'objectif que l'on vise"

Pedro Acosta a certes bénéficié du chrono annulé de Marc Márquez pour s'offrir sa première pole en MotoGP à Motegi, mais la performance reste remarquable. À 20 ans et 133 jours, l'Espagnol est devenu le troisième plus jeune poleman de l'Histoire de la catégorie, derrière Fabio Quartararo (20 ans et 14 jours) et Márquez (20 ans et 63 jours), et a décroché ce qui n'est que la quatrième pole de KTM, la première depuis Portimão 2020.

Cette 11e pole de Tech3 en catégorie reine vient couronner une très bonne période pour Acosta, sur le podium en Aragón et en Indonésie, et qui avait aussi le rythme pour les premières places dans les deux courses de Misano, conclues sur des chutes. Elle survient aussi le jour où il est mathématiquement assuré d'être désigné meilleur rookie de la saison, ce qui n'était qu'une formalité puisqu'il était le seul cette année.

"C'est super sympa", a commenté Acosta à sa descente de sa moto dans le parc fermé. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu le #1 devant ma moto. il faut se satisfaire parce qu'on voit que depuis quatre ou cinq courses, on arrive à mieux tout assembler et on est chaque fois plus performants. Je suis content parce qu'on se rapproche de l'objectif que l'on vise. Il faut être heureux et calmes pour cet après-midi."

"Une bonne chance" pour Bagnaia

Cette pole a d'autant plus des allures d'exploit que les Ducati étaient toutes présentes en Q2 et représentaient huit des 12 motos alignées. Il n'y en aura finalement qu'une en première ligne, celle de Pecco Bagnaia. Les qualifications du double champion du MotoGP ont pourtant mal débuté puisqu'il était 12e après un premier relais écourté, en raison de mauvaises sensations sous les quelques gouttes de pluie.

Le pilote Ducati a finalement pris une rassurante deuxième place, quand Jorge Martín a dû se contenter de la 11e position après sa chute, soit son plus mauvais résultat depuis le GP d'Autriche 2023, il y a 26 courses. "C'est super important", a souligné Bagnaia. "Au début, je me disais que c'était totalement humide ou que ça commençait à l'être parce que quelque chose n'allait pas sur ma moto. J'ai décidé de m'arrêter et quand je suis reparti, tout allait bien à nouveau. J'ai pu faire un très bon chrono."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'ai un peu manqué le dernier tour, il y avait des drapeaux jaunes. Je suis quand même content. On a une bonne chance aujourd'hui et demain avec ce genre de grille et il faudra en profiter."

Le troisième pilote sur la première ligne sera presque un invité surprise, Maverick Viñales. Unique représentant d'Aprilia en Q2, l'Espagnol a su tirer profit des conditions pour s'offrir un beau résultat alors que le constructeur de Noale traverse une période difficile.

"Je suis évidemment très heureux et satisfait de la performance parce qu'on sait très bien qu'en théorie, ici ce n'est pas la meilleure piste pour l'Aprilia", a commenté Viñales. "On continue à progresser et je sais que quand je me sens bien, quand je sens que la moto fait ce que je veux, je peux faire un chrono incroyable, et aujourd'hui on l'a fait. C'était sympa."

"En même temps, c'était assez curieux qu'il pleuve mais que la piste reste assez sèche et qu'on puisse attaquer à la limite. Je suis vraiment ravi, j'adore le Japon donc je veux toujours être sur le podium. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux, et on verra après la course."