Aleix Espargaró plus affamé et confiant que jamais

Ceux qui connaissent peu sa personnalité découvriront bientôt, grâce à la série MotoGP Unlimited, le caractère bien trempé d'un Aleix Espargaró ultra compétiteur. Et peut-être la deuxième saison du programme, dont le tournage débute actuellement, permettra-t-elle de vivre les coulisses de sa première victoire ? Celle-ci semble en tout cas toujours plus proche, et le pilote espagnol lui-même le sent bien.

Après avoir mené Aprilia au podium l'an dernier à Silverstone, Espargaró reste le leader incontesté de l'équipe italienne et c'est lui qui, jour après jour, mêle la RS-GP aux meilleures machines du plateau. Il n'est plus rare de le voir aux premières places pendant les essais libres et sa cinquième place en qualifications samedi n'étonne pas non plus, lui qui est parti quatre fois des deux premières lignes la saison dernière. Fort des progrès encore accomplis cet hiver, il affiche aujourd'hui une grande confiance, absolument certain de son potentiel et de celui de sa machine.

"J'ai confiance en moi. C'est la raison pour laquelle j'ai peut-être pris un peu trop de risques [en EL3], car j'ai décidé de travailler dans l'optique de la course et de ne pas monter de pneu soft", explique-t-il après la deuxième journée du Grand Prix du Qatar. "C'était à la limite d'être une erreur car malheureusement, compte tenu du problème que j'ai eu [vendredi] dans mon tour rapide, j'étais un petit peu dans la zone de danger et j'ai donc failli sortir du top 10. Mais j'ai finalement réussi à m'y maintenir."

Qualifié d'office pour la Q2, de justesse donc, Espargaró a poursuivi en EL4 la préparation de la course, en entamant la séance avec un pneu arrière medium ayant déjà bouclé 14 tours pour réaliser un run de six tours. Une fois passé en mode qualifs, il est allé chercher sa place en deuxième ligne avec un chrono de 1'53"3, à trois dixièmes de la pole. "Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dans le coup. Je me sens vraiment bien avec cette moto, très en confiance", martèle-t-il. "J'ai une grande confiance et le chrono qu'on a fait est très, très rapide. Je suis très content d'être au niveau des pilotes les plus rapides."

"Franchement, je pense qu'il était très difficile d'être plus compétitif que je l'ai été avec cette moto [samedi]. Ça n'est pas souvent qu'avec une moto aussi compétitive que l'est la mienne cette année, on peut dire qu'on s'est senti très proche de la limite de la moto, or j'ai senti cela. J'ai senti que j'ai utilisé chaque centimètre de la piste et que j'ai fait un tour parfait. Alors je suis satisfait."

Content de sa performance sur le tour lancé, le pilote Aprilia misait pourtant plus sur la journée de dimanche. Il est surtout boosté par la préparation minutieuse de la course qu'il a pu mener et qui lui permet de s'estimer au niveau de plusieurs autres prétendants à la victoire. "Je n'aurais pas pu mieux travailler pour préparer la course. On a tout essayé, et franchement je me sens bien, je me sens compétitif, et la moto semble rapide, y compris en ligne droite", observe-t-il, n'ayant en effet pas à rougir de la pointe à 351,7 km/h qu'il a enregistrée jusqu'à présent.

"L'année dernière, j'étais fort mais je n'avais pas le rythme que j'ai cette année. J'étais tout le temps à la limite pour rester avec les autres. Et puis, la moto manquait un peu de turning et, pour la faire tourner, j'utilisais trop le pneu arrière et je souffrais alors beaucoup dans la dernière partie de la course. Cette année, on a beaucoup travaillé dans ce domaine et j'ai le sentiment de pouvoir me maintenir avec eux en détruisant un peu moins les pneus."

"Il reste beaucoup d'inconnues car c'est la première course. Ce sera sûrement une course très amusante, mais je ne vois franchement personne capable d'être beaucoup plus rapide que nous", assure l'Espagnol, décidemment affamé. "Je suis convaincu par moi-même mais j'ai encore des doutes, car la première course est toujours la première course. On verra ce qu'il en sera par rapport à Suzuki ou à Ducati. En ligne droite, il semble clair qu'on aura un avantage sur Yamaha, mais avec Honda, KTM et Ducati on est tous très similaires. Il ne sera pas facile de dépasser les autres en ligne droite, mais à mon avis ils ne me passeront pas comme ils le faisaient l'année dernière, ce qui était vraiment frustrant."