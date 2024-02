Aleix Espargaró et son avenir en MotoGP : "Les courses décideront pour moi"

Vétéran du MotoGP depuis le départ de Valentino Rossi et d'Andrea Dovizioso en 2021, Aleix Espargaró entame sa 20e saison dans les Grands Prix moto et la 14e dans la catégorie reine. C'est aussi sa huitième année dans le programme Aprilia, et c'est peut-être là qu'il mesure le mieux le chemin parcouru, tant la réalité a changé par rapport aux quatre premières années passées en bas de classement. Aujourd'hui, celui qu'on présente comme le "capitaine" de Noale est capable de remporter des victoires et d'affirmer en début de saison des objectifs ambitieux dont il n'a pas à rougir.

"Je suis très fier d'entamer ma huitième saison avec Aprilia. Notre aventure n'a pas été facile, on revient de très, très loin et aujourd'hui c'est un privilège d'être pilote Aprilia. J'en suis très heureux et j'espère pouvoir être au niveau qu'ils méritent", déclare-t-il au micro du site officiel du MotoGP.

Dans le cadre de la présentation officielle de sa moto pour le championnat à venir, il lui a été demandé quel résultat le satisferait à la fin de la saison. "Un top 3", répond-il alors. "On l'a touché du doigt ces deux dernières années, mais on n'a pas encore réussi à se classer dans le top 3 du championnat, et c'est mon objectif pour 2024."

Alors que la quasi-totalité des pilotes arrivent en fin de contrat, Espargaró, qui aura 35 ans cette année, se pose ouvertement la question de son avenir. Mais si la performance est là, on aura du mal à le priver de ce plaisir, lui qui goûte à la victoire depuis seulement deux ans.

"Mon plan est d'être aussi rapide que possible et les courses décideront pour moi", annonce-t-il au sujet de l'éventualité de prendre sa retraite ou plutôt de prolonger son contrat. "Si je suis toujours rapide et que je reste le pilote numéro un que j'ai été lors de mes sept saisons précédentes avec Aprilia, je vais peut-être décider de rester. C'est entre mes mains, ça va dépendre de ma vitesse."

Aleix Espargaró, 34 ans, prolongerait bien l'aventure en MotoGP. Photo de: Aprilia Racing

Après une carrière faite de hauts et de bas, le pilote espagnol semble en tout cas avoir trouvé l'équilibre qu'il lui fallait : "J'ai beaucoup de chance d'avoir eu ma femme à mes côtés pendant toute cette aventure, pendant les jours gris et noirs, car il est très difficile de rester motivé. Et j'ai été très heureux, j'avais vraiment une vie de rêve quand je rentrais à la maison et ça compensait les mauvaises journées au boulot. Mais ces deux dernières années ont été un rêve pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la fois à la maison et en course."

"J'espère qu'on va réussir à bien commencer et se battre pour la victoire dans la première partie de la saison", reprend Aleix Espargaró pour argumenter sur les raisons qui le pousseraient à prolonger l'aventure.

Malgré la joie des succès célébrés, l'Espagnol n'a pas totalement réussi à atteindre ses objectifs sur la durée du championnat ces dernières années, et il sait ce qui a péché : "L'année dernière, on a manqué de régularité pour se battre jusqu'au bout, mais on a quand même démontré qu'on représentait une opposition coriace pour tout le monde. Ça ne sera pas facile parce que, même si ça paraissait impossible, le niveau a encore augmenté en MotoGP. Je me sens prêt, physiquement et mentalement, et je crois dans le travail des gars d'Aprilia."