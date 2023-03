Touché par une fibrose, Aleix Espargaró songe à l'opération

Charger le lecteur audio

Aprilia pourra sortir satisfait d'un test de Portimão qui semble confirmer que les RS-GP sont les plus proches des Ducati, mais le bilan est plus négatif concernant Aleix Espargaró, qui risque de devoir passer entre les mains des chirurgiens. Samedi, le Catalan se plaignait d'un arm-pump au niveau du bras droit et la douleur était encore très présente ce dimanche, ce qui l'a empêché de mener à bien ses essais.

"Je ne peux pas faire beaucoup de tours", a expliqué Espargaró. "Malheureusement je n'ai pas de force dans le bras, comme hier. J'ai juste fait quelques relais courts, pour travailler sur la géométrie et des choses pour la course, pas vraiment pour développer la moto. C'était assez positif, j'étais assez rapide, mais je ne pilote pas bien, je n'ai pas de force dans le bras, je peux juste faire deux ou trois tours puis m'arrêter."

Le mal dont souffre Aleix Espargaró ne semble pas être spécifiquement un arm-pump (ou syndrome des loges), phénomène bien connu des pilotes qui voit les muscles de l'avant-bras se gorger de sang en raison des crispations sur le guidon. L'opération consiste habituellement à sectionner la loge dans laquelle se situe le muscle, et permet aux pilotes de rapidement reprendre le guidon.

Les premiers examens effectués par Espargaró semblent plutôt révéler une fibrose, des tissus musculaires préalablement lésés qui ne se sont pas régénérés correctement, mais il en saura plus ce lundi : "On a fait une échographie et il semble que j'ai une grosse fibrose qui presse sur le muscle et c'est pour ça que je n'ai pas de force dans le bras. Il semble qu'il va falloir l'ouvrir, nettoyer ça puis refermer. Ce n'est pas très sérieux mais demain, à 8h00 je vais passer de nouveaux examens et voir ce que l'on va faire."

"C'est très bizarre", a ajouté le pilote Aprilia. "Ça m'inquiète un peu parce que ce n'est pas vraiment de l'arm-pump, je ne sens pas le bras très enflé, mais dès le premier tour, je n'ai pas de force dans le bras droit. Je ne peux pas vraiment freiner tard parce que je ne peux pas presser le levier. C'est très, très bizarre."

Cette gêne ne ressemble pas à celle d'un arm-pump : "C'est comme si j'avais percuté quelque chose dans ma chute. C'est très bizarre mais on voit une grosse inflammation dans cette zone, qui appuie sur le muscle. Ce ne sont pas les sensations d'un arm-pump parce que depuis le début, je n'ai pas de force. Ce bras est totalement endolori. C'est un peu frustrant."