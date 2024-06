Aleix Espargaró deviendra le pilote d'essais de Honda en 2025

Au Grand Prix de Catalogne, Aleix Espargaró a annoncé sa retraite pour la fin de saison, à l'âge de 35 ans. Le vétéran du plateau actuel avait depuis longtemps fait part de sa volonté de rester impliqué en tant que pilote d'essais, afin de faire parler son expérience, mais il est vite apparu qu'Aprilia, dont il porte les couleurs depuis la saison 2017, n'était pas une option pour occuper ce rôle.

Espargaró a été convaincu par une offre de Honda, qui lui a proposé de devenir son pilote d'essais la saison prochaine, un défi de taille en raison de ses difficultés actuelles. Le constructeur japonais a en plus un programme d'essais conséquent puisqu'il dispose des concessions, qui offrent plus de libertés pour organiser des tests.

Interrogé sur la possibilité de voir Aleix Espargaró le rejoindre dans le clan Honda à Barcelone, Johann Zarco doutait fortement que cette solution soit privilégiée mais il a mis de côté ses récents désaccords avec lui, estimant que son expérience serait utile. "Ça pourrait être intéressant parce que lui, il avait cette qualité de foncer, de faire la même chose jusqu'à ce que ça marche", confiait Français, sous contrat avec LCR jusqu'à fin 2025 avec une saison supplémentaire en option, ce qui l'amènera à côtoyer Espargaró.

Le sort de Stefan Bradl, pilote d'essais de la marque depuis 2019, est encore incertain. L'Allemand pourrait rester puisque KTM a plusieurs pilotes d'essais, Dani Pedrosa, Pol Espargaró et Jonas Folger se répartissant le travail, mais les concessions pourraient apparaître comme un obstacle puis qu'elles permettent de faire rouler les titulaires, et qu'il faut distribuer le quota de pneus entre plus de pilotes.

"Sur un test officiel [comme celui de lundi], nos pneus ne sont pas décomptés", expliquait Zarco en début de week-end au Mugello. "Ce n'est que sur les tests privés [qu'ils sont décomptés]. On avait trois jours de tests en Malaisie en plus, on n'en a fait que deux, on a vraiment laissé le premier jour pour Bradl qui a un peu dégrossi le tout, et j'en ai eu un, ici au Mugello [il y a près de trois semaines]. Il faut se les répartir sur cinq pilotes, et c'est ça qui limite un peu les choses."