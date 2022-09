Aleix Espargaró prêt à aller au combat pour défendre ses chances de titre

Charger le lecteur audio

Deuxième au championnat à 32 points du leader, Aleix Espargaró se trouve pour la première fois dans la possibilité de se battre pour le titre MotoGP. À 33 ans et après une longue carrière, celui qui deviendra le vétéran du plateau avec le départ d'Andrea Dovizioso vit là un scénario totalement inédit et y voit une opportunité unique pour laquelle il est prêt à se battre jusqu'au bout.

Mais une partie des fans s'interroge cette saison sur les relations qu'entretiennent les prétendants au titre que sont Aleix Espargaró, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia, un trio qui offre à voir une relation amicale et respectueuse plus qu'une réelle confrontation. L'ambiance qui s'est installée contraste indéniablement avec les oppositions électriques qu'ont pu livrer des pilotes comme Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Max Biaggi ou encore Marc Márquez. Et si ces "bons sentiments" avaient un impact sur l'intérêt des passionnés pour le MotoGP ?

"Je m'entends très bien avec Carlos et Carmelo Ezpeleta [directeur sportif et PDG de Dorna Sports, ndlr]. Carlos est venu dans mon stand samedi [au GP d'Autriche] et on a passé plus d'une heure à parler de tout ce qui concerne les courses sprint. Au fond, je suis l'un des pilotes les plus expérimentés du championnat et j'aime toujours aider et être impliqué", a expliqué Aleix Espargaró dans une longue discussion en toute décontraction pour le podcast MotoGP 'Por Orejas' de l'édition espagnole de Motorsport.com.

"Le sujet de ce qui pourrait être fait pour que plus de gens s'intéressent au championnat a été abordé, et […] il m'a dit : 'Je sais que tu as aimé que Fabio vienne s'excuser dans le box [après l'accident d'Assen], mais les gens ne veulent pas de ça, les gens veulent de l'opposition'. C'est vrai que les fans aiment la rivalité, mais c'est très difficile pour moi. Je suis une personne qui se chauffe rapidement, tout le monde le sait, mais il est très difficile pour moi de mal m'entendre avec quelqu'un", admet le pilote Aprilia.

L'une des rares confrontations entre pilotes cette saison a pourtant concerné Aleix Espargaró, lorsqu'il s'est agacé de voir Marc Márquez prendre sa roue lors des essais libres du GP d'Espagne. "Après ce qui s'est passé avec Marc, j'ai reconnu publiquement que j'avais eu tort. Même si je pense que j'avais raison à l'époque, je n'aurais pas dû le dire, car par le passé, j'ai moi-même pris de nombreuses roues", a expliqué Espargaró.

"Mais je ne me sentais pas bien, parce que je m'entends bien avec Marc ; je me sentais mal que toute cette polémique ait été créée. Donc, avant qu'il ne parte aux États-Unis pour se faire opérer, je suis allé le voir dans son motorhome, on en a parlé et on a réglé le problème, parce qu'il m'est très difficile de mal m'entendre avec quelqu'un."

Bien qu'il cherche à entretenir de bons rapports avec tous, Aleix Espargaró est conscient que le niveau de confrontation augmentera à mesure que la saison filera vers son apogée. "Je peux déjà vous dire que sur cette fin de championnat, il va y avoir des étincelles. Je vais continuer à être régulier, mais à un moment donné, à deux ou trois courses de la fin, si je suis à 20 ou 30 points [du leader], j'aurai le couteau entre les dents, parce que je me bats pour un championnat du monde. Mais même s'il se passe des choses en piste, il est difficile pour moi de mal m'entendre avec les gens en dehors."

Aleix Espargaró a remporté une première victoire cette saison en Argentine

Voilà qui rejoint l'analyse livrée par Marc Márquez dans une interview télévisée, le champion espagnol ayant prévenu que la relation entre les pilotes, aujourd'hui très bonne, n'avait pas encore été mise à l'épreuve d'un véritable duel entre prétendants au championnat et, que lorsque cette situation se présentera, tout changera.

"Je veux que ça se produise et je l'espère, car ça voudrait dire que l'on est en bagarre pour le titre", reprend Aleix Espargaró. "Il y a désormais de très bonnes courses à venir pour les fans. À Misano − la seule course de toutes celles qui restent qui, à mon avis, ne me convient pas super bien −, les Ducati avec tous les Italiens seront super rapides. Et Fabio aussi est très, très rapide sur cette piste."

"Ensuite, en Aragón et à Phillip Island, je suis très rapide et ce sont des circuits qui vont favoriser les affrontements. Ce sont des pistes très larges, où il est possible de prendre différentes trajectoires", poursuit-il. "Je suis convaincu que tous les trois, nous allons faire durer ce championnat jusqu'à Valence. Je suis sûr que Fabio hésite et qu'il va se montrer un peu plus conservateur, mais Pecco sera au top, et après Misano je vais aller à fond. Ce sera une fin de saison amusante en piste."

Une envie de réussir plus forte que quiconque

Après avoir ouvert son compteur de victoire au printemps, Aleix Espargaró tient bon alors que deux-tiers du championnat ont été disputés. Seul pilote à avoir vu l'arrivée de toutes les courses dans les points, monté cinq fois sur le podium, il s'assure d'une moisson régulière qui lui permet de figurer à la deuxième place, 32 points derrière Fabio Quartararo et 12 devant Pecco Bagnaia, malgré un nombre de succès moindre (trois pour le Français, cinq pour l'Italien).

Avec un contact à Assen, puis une blessure à Silverstone et des difficultés générales au Red Bull Ring, Espargaró apparaît moins sur le devant de la scène cet été, au point d'être peut-être sous-estimé, passé dans l'ombre d'un Bagnaia qui écrase tout. Or, s'il ne minimise pas le danger que représente le pilote Ducati, l'Espagnol reste convaincu d'avoir son mot à dire dans les prochaines semaines.

"D'après l'analyse que nous avons chez Aprilia, au fur et à mesure que la saison avance, la croissance de l'armada Ducati est énorme. Si le championnat faisait 30 courses, ils seraient le top 5 dans chacune des dix dernières. C'est incroyable de voir à quel point ils ont progressé. C'est la réalité et le plus rapide aujourd'hui c'est Pecco, donc quand Fabio dit qu'il est celui qu'il craint le plus, c'est parce qu'il voit que les Ducati sont maintenant plus fortes. Ça ne me dérange pas, je suis conscient que j'ai un peu moins de vitesse qu'eux, mais la régularité que l'on a et certaines bonnes pistes qui arrivent pour nous [me font penser que] ça ira bien."

J'ai l'impression que pour les usines japonaises, gagner ou monter sur le podium, c'est ce qu'elles font [au quotidien], comme moi je me lève le matin et j'emmène mes enfants à l'école. Nous, chaque fois qu'on fait un podium, c'est la fête dans le box ; quand on fait un bon chrono, on porte un toast au dîner. Aleix Espargaró

Faut-il craindre aussi un avantage pour Yamaha dans le fait d'être habitué à la gestion d'une lutte pour le titre ? "Oui, ils peuvent avoir [cet avantage], évidemment, compte tenu de la moto, de l'usine et du pilote. Fabio s'est déjà battu pour un titre MotoGP, tandis que moi je ne l'ai jamais fait, et Aprilia non plus."

"Mais il y a une chose sur laquelle ils ne peuvent même pas rivaliser avec nous. J'ai l'impression que pour les usines japonaises, gagner ou monter sur le podium, c'est ce qu'elles font [au quotidien], comme moi je me lève le matin et j'emmène mes enfants à l'école à 9h. Pour Aprilia, ça n'est pas le cas. Nous, chaque fois qu'on fait un podium, c'est la fête dans le box ; quand on fait un bon chrono, on porte un toast au dîner. Il y a une telle fête, une telle ambiance dans le stand, que ça vous donne des ailes."

Qu'en sera-t-il de la suite, lorsqu'Aprilia devra se passer des concessions règlementaires ? "Je ne suis pas stupide et je sais que les concessions nous ont aidés à arriver ici, mais je n'ai pas peur de l'année prochaine", assure le pilote espagnol, sous contrat jusqu'en 2024. "Nous avons une structure bien construite, avec deux pilotes compétitifs, nous nous sommes améliorés sur tous les aspects. J'espère ne pas me tromper, mais je ne m'attends pas à ce que l'on ait de problème en ce sens." Si tel est le cas, la concurrence pourra craindre que cette première lutte pour le titre ne soit finalement qu'une mise en jambe pour Aleix Espargaró et un clan Aprilia dont la soif de réussite n'est plus à démontrer...

Lire aussi : Espargaró voit d'un bon œil le retour en force de Bagnaia