MotoGP GP du Qatar

Alex Márquez met fin aux rumeurs en assurant que le GP du Qatar "est confirmé"

Malgré les progrès concernant l'union des pilotes, Márquez estime que lui et ses homologues n'ont toujours aucun pouvoir pour influencer la tenue du Grand Prix du Qatar.

Richard Asher Rachit Thukral

Mis à jour: 29 oct. 2026, 08:08

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Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Le Grand Prix du Qatar, prévu le week-end prochain, aura bien lieu comme prévu, selon Álex Márquez.

Interrogé jeudi en marge du Grand Prix de Malaisie, le pilote Gresini a laissé entendre que les organisateurs comptaient maintenir la course malgré les demandes des pilotes, qui réclament des garanties avant de se rendre à Doha.

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Alors que les discussions autour de l'union des pilotes prennent de l'ampleur et que des réunions se poursuivent en coulisses, Márquez s'est montré plutôt désabusé face à la presse.

Interrogé sur les évolutions concernant le Grand Prix du Qatar depuis sa dernière conférence de presse, le week-end dernier à Phillip Island, l'Espagnol a répondu : "Personne ne sait. Personne ne connaît la situation. Je pense donc que rien n'a changé. Mais, vous savez, il semble que le Grand Prix soit confirmé, et c'est tout."

Comme d'autres pilotes jeudi, Márquez a refusé de commenter les détails des revendications ou des réunions. Lorsqu'on lui a demandé si les pilotes avaient obtenu les garanties qu'ils réclamaient, il s'est contenté de répondre : "Je ne peux pas parler de cette affaire."

Il s'est toutefois montré résigné lorsqu'il a été interrogé sur la capacité des pilotes à peser sur la décision. "Pour le moment, nous n'avons aucun pouvoir", a-t-il déclaré sans détour.

Álex Márquez (Gresini)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez s'est néanmoins montré plus optimiste quant à la possibilité de renforcer l'unité des pilotes à long terme.

"Je pense que l'avenir passe par la création d'une association de pilotes. Nous avons essayé il y a quelques années. Nous avions aussi tenté de le faire en Inde, quelques mois plus tard. Mais il y avait une sorte de malaise entre les pilotes. Cette fois, avec ce qui se passe, je pense que tout le monde a compris que nous en avions besoin. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve."

"Comme je l'ai dit, je ne profiterai pas beaucoup d'une association de pilotes, car j'ai 30 ans. Il me reste peut-être quatre ans en MotoGP. Mais pour les plus jeunes, je suis vraiment heureux, car je pense qu'ils pourront en tirer de nombreux bénéfices."

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