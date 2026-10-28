MotoGP GP du Qatar

Le MotoGP cherche un compromis avec les pilotes pour le Grand Prix du Qatar

Les pilotes se sont de nouveau réunis mercredi à Sepang, dans l'espoir d'obtenir des garanties écrites leur permettant d'accepter de participer au Grand Prix du Qatar la semaine prochaine.

Oriol Puigdemont

Publié: 28 oct. 2026, 15:32

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Après plusieurs mois d'incertitude et plusieurs semaines de tensions croissantes, le bras de fer entre la majorité des pilotes MotoGP et le promoteur du championnat au sujet du Grand Prix du Qatar devrait trouver une issue dans les prochaines 48 heures.

Un accord pourrait idéalement être trouvé dès jeudi, au retour de Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la société détentrice des droits commerciaux du championnat. Ezpeleta a assisté mercredi à une conférence dans la capitale qatarienne, ce qui lui a permis de prendre directement la mesure des derniers développements dans le pays.

Le conflit en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran avait déjà contraint le MotoGP à reporter la course, initialement prévue à la mi-avril, au 8 novembre, soit le week-end prochain.

Bien que les hostilités au Moyen-Orient se soient atténuées par rapport aux premières phases du conflit, la situation reste loin d'être normale. C'est ce qui a conduit de nombreux pilotes à s'opposer dans un premier temps à un déplacement au Qatar.

Comme Motorsport.com l'a indiqué le week-end dernier depuis Phillip Island, les pilotes ont convenu de demander à MGPSEG une série de garanties écrites concernant leur sécurité et celle de l'ensemble du paddock.

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Le document actuellement à l'étude prévoit notamment un plan d'évacuation spécifique, des assurances couvrant les frais liés à une éventuelle fermeture de l'espace aérien qatari, ainsi qu'une prise en charge du rapatriement dans un scénario extrême.

Selon les informations de Motorsport.com, les pilotes se sont de nouveau réunis mercredi dans les bureaux du circuit de Sepang, cette fois en présence de nombreux directeurs d'équipe.

Le Grand Prix du Qatar est toujours discuté...

Photo de: Paul Crock / AFP via Getty Images

La réunion aurait été constructive et se serait déroulée dans une ambiance cordiale. Aucun accord définitif n'a toutefois été trouvé, toutes les parties attendant le retour d'Ezpeleta.

Le principal point de blocage concerne la responsabilité des garanties demandées. Les pilotes souhaitent que MGPSEG en assume la responsabilité, mais le promoteur estime que cela n'est pas réalisable.

La situation est particulièrement complexe. D'un côté, le Qatar assure que l'épreuve peut se tenir sans compromettre la sécurité des personnes qui se rendront dans le pays. De l'autre, les gouvernements de la plupart des pays représentés dans le paddock MotoGP déconseillent les déplacements au Qatar, sauf en cas de nécessité absolue.

Toutefois, une recommandation déconseillant les voyages ne constitue pas une interdiction formelle. Elle ne représente donc pas un motif de force majeure permettant au MotoGP de résilier son contrat avec le Qatar sans conséquences financières.

Il convient également de rappeler que le Qatar est l'un des partenaires les plus anciens et les plus importants du championnat.

Quelle que soit l'issue de ce différend, une chose semble claire : les relations entre MGPSEG et les pilotes sont actuellement tendues.

Le promoteur du championnat estime que ses principales figures devraient faire preuve d'un engagement plus important. De leur côté, les pilotes considèrent que les exigences à leur égard ne cessent d'augmenter, tout en les exposant à davantage de risques.

Prises entre les deux parties, les équipes jouent le rôle d'intermédiaires, alors qu'elles sont contractuellement liées aux deux camps : aux pilotes, d'une part, et au promoteur du championnat, d'autre part.

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