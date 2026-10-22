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MotoGP GP d'Australie

Álex Márquez demande au MotoGP d'attendre encore pour confirmer le GP du Qatar

Le pilote Gresini estime qu'il est prématuré de confirmer la tenue du Grand Prix du Qatar dans le contexte actuel et rappelle que "personne ne maîtrise une situation comme celle-ci".

Oriol Puigdemont

Mis à jour: 22 oct. 2026, 10:55

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

À deux semaines du Grand Prix du Qatar, les pilotes MotoGP continuent d'exprimer leurs réserves quant à la volonté du championnat de maintenir l'épreuve dans une région géopolitiquement instable.

Si certains pilotes, comme Marc Márquez, ont évité de s'exprimer sur le sujet, la plupart ont défendu l'idée selon laquelle "si le MotoGP décide d'aller au Qatar, ce sera parce que la sécurité est garantie", comme l'a notamment déclaré le leader du championnat, Jorge Martín.

Ce jeudi, à Phillip Island, où se déroule ce week-end le Grand Prix d'Australie, les responsables du championnat ont programmé une réunion avec les pilotes afin de leur annoncer que la course au Qatar aurait bien lieu et de tenter de les rassurer quant aux conditions de sécurité. Une décision qu'Álex Márquez juge prématurée et qui pourrait, selon lui, attendre encore quelques jours avant d'être définitivement prise.

"Chaque jour, la situation change et chaque jour, elle semble empirer. C'est comme ça", a déclaré l'Espagnol, interrogé jeudi sur le sujet.

"Le championnat nous dit que tout est sous contrôle, mais je pense que personne ne maîtrise une situation comme celle-ci. C'est assez complexe. Du jour au lendemain, tout peut énormément changer. Je pense donc que ce n'est pas une décision qui doit être prise maintenant", a-t-il expliqué, réclamant un peu plus de temps.

"Ils devraient être réalistes et attendre encore quelques jours", a-t-il ajouté, conscient qu'"il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est certain, et il est logique que le MotoGP veuille préserver ces revenus".

"Mais nous devons aussi penser à la santé de tout le monde. Il faut être prudent, car beaucoup de personnes vont se rendre là-bas."

Jorge Martín (Aprilia)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dans le même temps, le leader du championnat, Jorge Martín, a adopté une position diplomatique sur le sujet, reprenant les propos d'autres pilotes qui ont affirmé faire confiance au MotoGP.

"Je veux aller au Qatar parce que le circuit est incroyable, et j'ai confiance dans le championnat et dans les décisions de ceux qui le dirigent", a déclaré le pilote Aprilia.

"Personne n'a dit que nous n'irions pas. Ce n'est qu'une course de plus. Si nous y allons, très bien ; sinon, ce n'est pas grave non plus. Si les organisateurs décident que nous pouvons y aller, ce sera parce que notre sécurité est garantie."

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