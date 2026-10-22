MotoGP GP d'Australie

Marc Márquez annonce la couleur à Phillip Island malgré la menace Aprilia

Aprilia avait dominé le Grand Prix d'Australie l'an dernier, mais Marc Márquez entend bien se battre cette fois-ci.

Rachit Thukral

Publié: 22 oct. 2026, 09:49

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez affirme vouloir "se rapprocher le plus possible des 37 points" ce week-end au Grand Prix d'Australie, même s'il reconnaît que Phillip Island convient davantage à Aprilia, le principal rival de Ducati.

Le champion du monde en titre de MotoGP est engagé dans une lutte serrée avec Jorge Martín, les deux hommes n'étant séparés que par deux points à l'approche des cinq dernières manches de la saison.

Márquez accusait auparavant plus de 100 points de retard sur ses rivaux au championnat et avait renoncé à ses chances de titre. Mais une série de gros résultats lui a permis de revenir aux avant-postes.

Le pilote officiel Ducati a signé cinq doublés lors des dix derniers week-ends de course. Martín est le seul autre pilote à avoir réalisé cette performance cette saison, au Mans, en mai.

Même si Márquez s'attend à ce qu'Aprilia ait l'avantage sur le tracé rapide et fluide de Phillip Island, où Raúl Fernández s'était imposé l'an dernier au guidon de la moto satellite de Trackhouse, il vise néanmoins un gros résultat ce week-end.

"Je suis ici pour me rapprocher le plus possible des 37 points", a-t-il déclaré jeudi. "C'est un circuit que j'aime, l'un de mes préférés. Mais c'est vrai que les Aprilia étaient déjà très rapides ici l'an dernier et qu'elles le seront encore cette année."

"Nous allons donc essayer de voir si, dans ces virages à gauche, nous pouvons contrer le point fort d'Aprilia, qui réside dans les virages rapides, comme nous l'avons constaté toute l'année."

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez a cité le Grand Prix d'Indonésie comme preuve que Ducati pouvait encore rivaliser avec Aprilia sur des circuits davantage adaptés à la RS-GP.

À Mandalika, le pilote de 33 ans n'a concédé aucun point à Martín sur l'ensemble du week-end, notamment grâce à sa victoire surprise lors de la course sprint.

"Nous allons essayer de marquer plus de points que Jorge lors des cinq courses restantes. Ensuite, nous verrons si nous y parvenons ou non. C'est le plan depuis jeudi", a-t-il affirmé.

"Il n'y a pas que Jorge : j'intègre aussi [Marco] Bezzecchi dans la lutte pour le titre."

"Évidemment, certains circuits nous conviennent mieux que d'autres. Celui-ci devrait nous convenir davantage que Mandalika, mais nous avons aussi vu ce qui s'y est passé."

"C'était un circuit où l'on pensait que les Aprilia allaient prendre les 37 points, mais cela n'a pas été le cas. Tout peut donc arriver en piste."

Phillip Island disparaîtra du calendrier MotoGP après cette année et sera remplacé, à partir de 2027, par un circuit urbain profondément remanié à Adélaïde.

Le site actuel du Grand Prix d'Australie est réputé pour ses conditions météorologiques changeantes. Les prévisions annoncent de fortes pluies et des vents violents samedi comme dimanche.

Interrogé sur les conséquences possibles de ces conditions pour sa préparation du week-end, Márquez a répondu : "C'est pareil pour tout le monde."

"Mais au final, il faut se concentrer sur chaque journée. Je vais me concentrer sur vendredi, essayer de donner 100%, essayer d'entrer dans le top 10, puis travailler samedi matin, regarder les prévisions et comprendre ce que nous devons faire."

"Mais oui, comme toujours ici à Phillip Island, un week-end instable complique davantage la tâche des pilotes."

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