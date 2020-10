Álex Márquez vise déjà un retour dans l'équipe d'usine Honda

Honda a décidé de titulariser Pol Espargaró en 2021, à la place d'Álex Márquez. Le timing choisi par le constructeur japonais a étonné puisqu'au moment de l'annonce, car Márquez n'avait pas encore disputé sa première course en MotoGP. Par la suite, ce choix a également fait débat sur le plan sportif, pour Honda comme pour Espargaró. Il y a quelques semaines, après les premiers succès de KTM, le pilote devait répondre aux doutes sur son choix de carrière. Après les deux podiums d'Álex Márquez, c'est la question inverse qui se pose : Honda a-t-il eu raison de rétrograder le plus jeune des frères Márquez dans le team LCR ?

La question a été soulevée par Jorge Lorenzo après le Grand Prix d'Aragón, théâtre d'une impressionnante remontée d'Álex Márquez. "Félicitations Álex, tu as montré que tu mérites d'être dans le HRC", a écrit le triple Champion du monde de la catégorie MotoGP sur Instagram. Alberto Puig assume le choix fait pour 2021. "Nous pensions que la décision prise était la bonne à l'époque et nous le pensons toujours", a précisé le team principal de Repsol Honda à DAZN.

Márquez souhaite maintenant prouver à Honda qu'il mérite de retrouver un guidon dans l'équipe d'usine même si à ses yeux, son arrivée dans le team LCR ne doit être perçue comme une rétrogradation.

"J’ai accepté la situation, la décision de Honda", a expliqué Márquez en conférence de presse en Aragón. "C’est une bonne opportunité de continuer avec la famille LCR et de continuer à grandir là-bas. J’ai encore beaucoup de choses à améliorer, étape par étape. Ce n’est pas un pas en arrière, c'est un pas de côté. C’est un moyen de devenir plus fort, un pilote plus complet, et de progresser dans la catégorie MotoGP pour revenir, si j'ai l'opportunité et que les résultats sont bons, chez Repsol Honda. C’est mon objectif."

Honda va "suivre de près" l'évolution d'Álex Márquez

Alberto Puig rappelle que chez LCR, Álex Márquez bénéficiera toujours du soutien de l'usine, en pilotant la même machine que s'il était resté dans l'équipe officielle. "Il va piloter une Honda, donc pour nous, c'est bien", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP. "Nous croyons qu'il sera au bon endroit, qu'il va beaucoup apprendre. Il va rester un pilote Honda factory. Il ne va pas être un pilote satellite, il va rester un pilote d'usine. Il sera dans la boucle et nous allons le suivre de près."

Puig juge Márquez "très constant" depuis le début de la saison et le manager sent que son pilote a franchi un cap depuis la course du Mans : "Je pense que le gars commence à comprendre comment piloter la moto, et cela lui donne la confiance dont un pilote a besoin pour piloter sa moto. Il a fait une course fantastique pour un rookie."

Cal Crutchlow, principale victime de la décision de Honda puisque Márquez va prendre son guidon en 2021, se montre beau joueur et comprend le recrutement d'Espargaró. L'Anglais estime lui aussi que Márquez pourra briller chez LCR.

"Je pense que Honda a suivi son instinct", expliquait l'Anglais avant le début du week-end en Aragón. "Je ne pense pas que la décision soit mauvaise. Comme vous pouvez le voir, Álex mérite sa place en MotoGP, il mérite vraiment une place dans son équipe. Vous le savez, il a un contrat avec Honda, il aura une moto d'usine l'an prochain. Je pense que mon équipe est très bonne et qu'il fera aussi bien, quelle que soit l'équipe. Évidemment, il y a toutes les ressources [de Repsol Honda] mais je suis certain que les ressources ne lui feront pas défaut."

LCR franchira en effet un cap en 2021, en alignant deux Honda de dernière génération, ce qui n'est pas le cas cette année, puisque Takaaki Nakagami roule avec le modèle 2019.