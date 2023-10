Álex Márquez souffre trop, il jette l'éponge

Álex Márquez n'aura bouclé que 13 tours sur le circuit de Mandalika et le voici forfait pour la suite du Grand Prix d'Indonésie. L'Espagnol, leader du team Gresini, faisait son retour en piste ce vendredi après s'être cassé trois côtes lors d'une chute pendant les qualifications de la manche indienne, il y a trois semaines.

Déjà hors-jeu pour les courses de Buddh puis celles de Motegi dans la foulée, il espérait reprendre la compétition après avoir obtenu le feu vert des médecins en Espagne en fin de semaine dernière, puis jeudi à son arrivée sur le circuit.

Cependant ses côtes meurtries le font encore beaucoup souffrir et la reprise du guidon de sa Ducati l'a vite confirmé. Il a pourtant bel et bien participé aux premiers essais libres, vendredi matin, réalisant 13 tours sur la piste de 4,3 km. Une chute en fin de séance n'a néanmoins pas arrangé sa condition.

Au final, l'effort requis par le pilotage du bolide est trop important à ce stade et Álex Márquez doit renoncer à la suite du week-end, pour ce qui est la 15e des 20 manches de la saison. Son équipe a annoncé qu'il était forfait pour ce Grand Prix d'Indonésie, en raison de douleurs.

L'épreuve perd donc déjà un titulaire alors qu'ils étaient enfin tous réunis après les nombreuses blessures qui ont marqué cette saison. Jusqu'à présent, aucune course ne s'est déroulée en présence des 22 pilotes qui composent le line-up officiel de l'ensemble des équipes, et ça ne sera donc toujours pas le cas samedi et dimanche pour celles de Mandalika.

En revanche, les autres pilotes qui faisaient leur retour de blessure ce matin sont toujours bel et bien présents. C'est notamment le cas de Marco Bezzecchi, arrivé au circuit ce matin juste avant la première séance, et qui a reçu l'accord des médecins pour continuer. Il s'est fracturé une clavicule samedi dernier à l'entraînement et a été opéré dimanche, mais semble réussir à supporter la douleur.

