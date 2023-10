EL1 - Les pilotes bravent avec courage leurs blessures, Martín devant

Après tant d'animation dans le paddock de Mandalika, consécutive à l'annonce de l'officialisation de l'arrivée de Marc Márquez chez Gresini Racing, signifiant donc son passage sur Ducati et le terme de sa collaboration avec Honda, l'ensemble des pièces constituant le puzzle du plateau 2024 doit encore bien se mettre en place, Johann Zarco, Maverick Viñales ou encore Miguel Oliveira semblant en être des acteurs-clés du jeu des transferts.

Mais après d'importantes spéculations sur le nom du futur remplaçant de l'Espagnol au sein de l'équipe d'usine Honda, place enfin à l'action en piste sur le tracé indonésien composé de 17 virages !

Tous les blessés répondent à l'appel... pour l'instant !

Grande nouvelle, c'est en présence de Marco Bezzecchi, actuel troisième du championnat et victime d'une fracture de la clavicule il y a quelques jours à l'entraînement, que se tient la séance : arrivé à 8h heure locale en Indonésie après un long périple, l'Italien de l'équipe VR46 a reçu le feu vert des médecins pour s'aligner sur sa Ducati et évaluer sa participation au reste du week-end.

Au sein de l'équipe officielle Ducati, ses compatriotes Luca Marini et Enea Bastianini, ainsi qu'Álex Rins, déclaré apte à participer au guidon de sa Honda du team LCR, ou encore Álex Márquez, de retour d'une triple fracture costale chez Gresini, rendent la grille des titulaires notablement complète.

Sur une piste resurfacée et proposant déjà 55°C pour ces EL1 et avec une allocation de pneus uniques par leur carcasse et leur texture pour permettre le maintien des températures et du grip, le premier pilote à trouver les conditions lui permettant d'aligner un tour sous la barre des 1'33" est Maverick Viñales, en 1'32"651. La référence des EL1 établie l'an dernier, durant le mois de mars, par la Honda factory de Pol Espargaró en 1'33"499, est déjà oubliée, et c'est sur les temps des EL2 de 2022 (1'31"608, par Fabio Quartararo) que se tournent les esprits.

Pendant que Miguel Oliveira est surpris par son Aprilia et finit au sol, le visage de Pablo Nieto semble crispé dans le garage VR46 autour de Marco Bezzecchi, qui s'était lancé pour un relais d'évaluation de six tours, et de Luca Marini, lui aussi douloureux du fait de sa propre fracture de la clavicule, pour laquelle il a été opéré il y a moins de trois semaines... "Le week-end sera difficile", confirme-t-il au micro du site officiel du MotoGP, annonçant que ses pilotes allaient prendre les choses "pas à pas".

La référence installée par Viñales en premier tiers de séance tient jusqu'à dix minutes du terme de la période chronométrée. Un autre tour permet à l'Espagnol de l'équipe d'usine Aprilia de battre sa propre référence en 1'32"039. Plusieurs pilotes, comme Marc Márquez et Fabio Quartararo, sont vus en difficulté dans le virage 7, qui avait eu raison de Márquez l'an dernier avec un violent highside. Álex Márquez, lui, finira bien au sol dans le gros freinage du premier virage en fin de séance.

C'est dans les ultimes instants que Jorge Martín installe la référence finale de la séance, avec un temps de 1'31"811 le plaçant aux commandes, alors même que Marco Bezzecchi finit lourdement au sol et se relève immédiatement après un second secteur le plus rapide. Le pilote italien doit être réévalué par les médecins après cette séance.

GP d'Indonésie MotoGP - Essais Libres 1