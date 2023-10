Zarco prêt à rebondir après son déclassement "aberrant" au Japon

Johann Zarco a exprimé toute sa frustration après avoir été déclassé du GP du Japon, alors que le drapeau rouge devait en théorie permettre d'effacer les effets de sa chute. En ramenant sa moto vers la voie des stands, le Français n'a pas respecté le chemin imposé et n'a donc pas pu être classé. Sur le moment, Zarco a accepté le verdict tout en restant agacé et deux semaines plus tard, cette décision génère encore une certaine frustration chez lui.

"Je l’ai digérée tôt, mais elle reste en moi comme… J’avais chuté, mais chuté sous drapeau rouge, et [dans ces cas-là] tu es classé", a rappelé le pilote Pramac, qui aurait pu récupérer la sixième place. "Là, changement de règle, et en plus je ramène la moto… C’est un peu aberrant et ça met les boules. Je pense que ces boules-là, elles resteront à vie."

Le circuit de Mandalika pourrait être le terrain de jeu idéal pour permettre à Johann Zarco de se relancer. Il y a un an, pour la première visite du MotoGP sur ce circuit, il avait pris la troisième place sous une forte pluie, mais se sentait performant dans toutes les conditions. Pour briller ce week-end, le Français sait surtout qu'il aura besoin de décrocher une bonne place sur la grille de départ.

"J'adorerais me battre pour le podium, comme à chaque week-end. J'ai souvent la vitesse mais récemment, j'ai perdu trop de temps en qualifications. Quelques dixièmes font perdre beaucoup de positions, c'est assez dur à accepter et ça rend les courses très difficiles. la vitesse était assez bonne en Inde et à Motegi, et j'espère avoir de meilleures chances ici."

"J’étais compétitif tout le temps [sur ce circuit en 2022] sur le sec aussi", a souligné le pilote Pramac. "Puis à la sortie du warm-up le dimanche, quand il faisait très chaud, je m’étais dit 'mince, comment on va réussir à faire la course ?' Et après, ça a été la pluie, ça m’a arrangé."

Zarco se sent en mesure d'affronter la chaleur

Trois semaines après un GP d'Inde très éprouvant, les fortes températures pourraient aussi poser des difficultés en Indonésie, avec plus de 30°C attendus pour chaque journée en piste. Zarco se sent cependant "bien mieux qu'en Inde" après avoir décidé de rester en Asie avant cette course.

"Cette année, j’arrive mieux préparé : en étant resté en Indonésie, je me sens vraiment bien. J’ai des souvenirs de l’an dernier, où je dormais mal à cause de la chaleur. Là, je ne me rends même pas compte qu’il fait chaud et ça, c’est agréable. Du coup, ça va aider pour gérer le week-end et oui, ça peut donner une petite marge pour se sentir bien."

En Inde, les deux courses du week-end ont vu leur nombre de tours réduit pour aider les pilotes à appréhender les conditions et Zarco ne sait pas s'il faudrait faire la même chose en Indonésie, voyant du bon et du mauvais à raccourcir le temps en piste.

"Si je prends l’Inde, ça m’a arrangé car tu es content de terminer la course, mais c’était au moment où je remontais le plus, encore dans les trois derniers tours. Du coup, peut-être que je remonte mieux. Sur les courses longues, si je trouve mon rythme, ça peut m’aider. Après c’est tellement dur que t’es content [que ce soit plus court] !"

Avec Guillaume Navarro