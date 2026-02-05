Qui a "gagné" la première simulation de sprint de l'année ?

Les pilotes MotoGP ont profité de la dernière journée de test à Sepang pour se lancer dans des simulations de sprint, sous la forme de longues séries de tours au guidon de motos préparées pour la durée. Sans surprise, le meilleur rythme a été affiché par une Ducati, mais c'est plus précisément Álex Márquez qui s'est distingué, devant Pecco Bagnaia et Marc Márquez.

Que les Ducati soient rapides n'est un secret pour personne. Les quatre pilotes disposant du modèle d'usine en 2026 occupaient d'ailleurs la tête du classement ce jeudi matin et c'est à celle d'Álex Márquez qu'est revenu le meilleur temps de la semaine en 1'56"402.

On sait néanmoins que, dans de pareilles séances de tests, les temps au tour n'ont qu'une valeur relative. Pour leur donner véritablement du sens, il faudrait connaître le détail des configurations utilisées, notamment la quantité de carburant embarquée, l'état des pneus, sans même mentionner les évaluations de pièces en cours.

Les tentatives de time attack peuvent donc être trompeuses. En revanche, le rythme en configuration de course est plus parlant, et ce d'autant plus lorsque plusieurs pilotes se lancent dans une véritable simulation comme cela a été le cas ce jeudi. La plupart d'entre eux ont réalisé des séries d'environ dix tours, afin d'imiter la durée d'un sprint sur ce circuit.

Il fallait donc prendre du papier et un stylo aujourd'hui, afin de noter les chronos postés tour après tour, puis les comparer avec les fichiers d'analyse de rythme fournis par le championnat. Et l'attention se porte automatiquement sur les Ducati : celle d'Álex Márquez, particulièrement rapide sur l'un de ses circuits préférés, et celles de l'équipe officielle pilotées par Marc Márquez et Pecco Bagnaia.

Si le n°73 a brillé au guidon de sa nouvelle GP26, son frère et l'Italien ont affiché des rythmes similaires, tout aussi compétitifs - même si, une fois de plus, on ne connaît pas exactement les charges de carburant embarquées et les pneus utilisés. Il faut également prendre en compte d'autres éléments, notamment la condition physique sans doute imparfaite de Marc Márquez. Il semble en tout cas que la première "course" de 2026 ait été remportée par le vice-champion du monde en titre.

Voici les simulations de sprint réalisées par les trois pilotes Ducati ce matin :

Marc Márquez Álex Márquez Pecco Bagnaia 1'57"602 1'57"551 1'58"088 1'57"681 1'57"295 1'57"726 1'58"154 1'57"538 1'57"738 1'58"118 1'58"326 1'57"978 1'58"320 1'57"842 1'57"899 1'58"411 1'58"275 1'57"841 1'58"562 1'57"930 1'58"106 1'58"590 1'58"133 1'58"590 1'58"630 1'58"530 1'58"769 1'58"824 1'58"859 1'58"929

Álex Márquez trop rapide au début !

Álex Márquez (Gresini Racing) Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Comme le montrent les temps indiqués dans le tableau, Álex Márquez sort "vainqueur" de cette première compétition, d'abord dans le meilleur tour qu'il a bouclé au cours de cette série. Le pilote Gresini a démarré sa simulation de sprint de manière fulgurante, avec un chrono de 1'57"295. Au total, il a bouclé cinq tours en 1'57 et n'est passé dans la fenêtre haute des 1'58 qu'à la toute fin de sa série. Il a atteint une moyenne de 1'58"127.

"Je crois que j'ai peut-être été trop vite au début !", a-t-il admis. "J'en ai un peu trop fait, et ensuite j'ai commis quelques erreurs. C'était notre première simulation de l'année et je crois que j'ai fait trop d'erreurs - petites, mais trop nombreuses, et aussi une grosse erreur qui m'a fait perdre quelque chose comme une seconde."

"J'ai plusieurs fois élargi dans le virage 1, donc il reste quelques petites choses que je peux améliorer dans mon pilotage. Par contre, avec la moto, je me suis senti très bien dans cette simulation et j'ai réussi à pousser jusqu'au bout."

Une perte de temps sur la fin pour Bagnaia

Pecco Bagnaia (Ducati Team) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Vient ensuite Pecco Bagnaia, qui n'est pas battu de beaucoup. Le Turinois a réussi à enchaîner cinq tours très sérieux en 1'57, avec un meilleur temps à 0"431 du pilote Gresini. Sa moyenne est de 1'58"166, avec néanmoins une baisse très prononcée dans les derniers tours.

"On a décidé de faire la simulation au moment le plus difficile en termes de températures, mais ça a été décidé pour avoir les conditions les moins bonnes", a précisé le pilote italien, conscient de la faiblesse qui a été la sienne.

"Quand j'ai fait ma simulation de sprint, j'étais très satisfait parce que j'ai pu rester régulier. J'ai juste perdu un peu de temps dans les trois derniers tours et j'ai déjà demandé à l'équipe de me dire ce que j'ai fait de mal pour perdre autant de temps", a-t-il observé. "J'ai eu du mal à rester constant avec le pneu avant, et on y travaille pour comprendre ce que je peux faire mieux."

Marc Márquez à l'aise sur la durée

Marc Márquez (Ducati Team) Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Marc Márquez est troisième, mais lui aussi très proche. Le nonuple champion espagnol n'a fait que deux tours en 1'57, mais avec un meilleur temps personnel plus rapide que celui de Bagnaia. Il a moins ralenti que ses deux comparses et n'a perdu que très peu de temps au fil des tours, la preuve d'une excellente gestion des pneus. Sa moyenne a été de 1'58"289.

"Ce n'était pas mauvais, mais trois dixièmes plus lent qu'Álex, donc... C'était une bonne simulation de course sprint. Comme on s'y attendait, ce n'était pas extrêmement rapide, mais on a bien fini, j'ai bien piloté."

"J'ai eu un bon rythme. J'ai aimé la manière dont je l'ai terminée, je me suis senti à l'aise dans les derniers tours et c'était le principal", a souhaité retenir le champion du monde en titre, qui voulait "juste tout contrôler" en réalisant cette série.

Bien entendu, ces observations restent superficielles au regard des différents tests menés dans chaque stand, mais chez Ducati en tout cas, les premières conclusions tendent à montrer que la GP26 s'adapte mieux à ses différents pilotes, et qu'elle est tout aussi performante sur le tour lancé que sur la durée. Une fois de plus, il faut s'attendre à ce qu'elle fasse office de référence cette saison… à condition que cela se confirme sur les autres pistes !

