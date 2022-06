Álex Rins contraint au forfait au GP d'Allemagne

Charger le lecteur audio

Le week-end s’arrête là pour Álex Rins. Souffrant de deux fractures au niveau du poignet gauche après l’accident du premier virage au GP de Catalogne, le pilote Suzuki espérait être apte à rouler ce week-end, et a tenté de remonter sur sa moto 11 jours seulement après avoir été opéré.

Vendredi, 48 heures après que le plâtre ait été retiré, Rins a limité son roulage et reconnu que la douleur était plus forte que ce qu’il attendait et au terme d'une ultime évaluation en EL3, il a finalement renoncé à reprendre la piste au Sachsenring, sachant qu’il lui serait difficile de disputer l’intégralité de la course et que ses chances d’entrer dans les points seraient plus que limitées.

"J’ai décidé, en accord avec l’équipe, de ne plus rouler et de ne pas disputer la course ce week-end", a déclaré Rins. "Aujourd’hui, les sensations avec ma main et mon poignet sont plus mauvaises qu’hier, et j’avais très mal en essayant de faire un tour rapide, donc je ne me sens pas en mesure de rouler. C’est pour cette raison que je préfère me concentrer sur ma convalescence afin d’être plus fort aux Pays-Bas. J’espère que ma condition physique sera meilleure à Assen, d’autant plus que c’est une piste que j’apprécie beaucoup."

Suzuki appuie pleinement la décision, ne souhaitait pas aggraver la blessure de son pilote. "C'est une déception mais la douleur est trop forte et il n'y a aucun sens à prendre des risques sans être récompensé", a souligné Livio Suppo, patron de l'équipe japonaise. "Nous espérons qu'Álex continuera à se rétablir au cours des prochains jours, avant de nous rendre aux Pays-Bas la semaine prochaine. Nous tenons à le remercier pour ses efforts ici, il a tout donné. Merci également à l'équipe pour le travail accompli."

Takaaki Nakagami, à l’origine de l’accident de Barcelone, souffre encore de l’épaule droite mais sera en mesure de disputer la suite du week-end. Jorge Martín, opéré pour un problème nerveux au niveau de la main droite au lendemain du GP de Catalogne, est également apte à rouler malgré une douleur qui reste présente.