Álex Rins sent déjà des changements dans les méthodes de Yamaha

Álex Rins débarque dans une équipe Yamaha en plein chamboulement. L'équipe a nommé un nouveau directeur technique piste, Massimo Bartolini, arrivé de Ducati, et cette décision incarne un changement de philosophie très profond, la marque souhaitant se montrer plus audacieuse dans son développement, rompant ainsi avec la mentalité japonaise souvent associée à un certain conservatisme.

Même s'il n'a qu'une expérience très limitée de l'équipe Yamaha puisqu'il n'a passé que trois jours sur la machine japonaise – une à Valence à la fin du mois de novembre et deux la semaine dernière, à l'occasion du Shakedown de Sepang – Rins perçoit déjà des changements en interne.

"Jusqu'à l'an dernier, c'est sûr que [Yamaha] était conservateur, ou ne trouvait pas la voie", a expliqué l'Espagnol ce lundi, estimant que les différences entre les marques sont désormais assez faibles à ce niveau : "Au final, ce que j'ai vu lors du Shakedown, c'est que KTM apportait beaucoup d'évolutions aéro, on ne l'a pas vu chez Ducati ou Aprilia."

"C'est sûr qu'on a testé des choses différentes lors du Shakedown, des ailerons différents, qui aident un peu à piloter, à tourner, à avoir une moto qui cabre moins. La façon de travailler de Yamaha me parait très différente que lors du test de Valence. Ok, ce n'était que ma première journée 'à l'école' mais je sens déjà une différence. Je suis assez content de voir que l'on travaille bien."

Yamaha dévoile sa M1 2024

Rins n'a pas rencontré de difficulté au moment de prendre ses marques sur la Yamaha, selon lui "assez similaire à la Suzuki" qu'il a pilotée lors de ses premières saisons en MotoGP. Les deux machines partagent un quatre cylindres en ligne mais Rins a également senti des similarités au niveau du châssis, alors que la M1 offre une "meilleure stabilité au freinage". Tous ces éléments ont facilité son intégration dans l'équipe.

"Je me suis immédiatement senti très bien, dès le premier jour sur la moto, le premier jour du Shakedown. Je suis très heureux d'avoir ces sensations parce que ça aide de tester des choses, d'être rapidement performant. Je suis content de la façon dont on travaille, dont on aborde tout, donc on est sur la bonne voie."

"On a encore des nouveautés à tester mais je pense que l'on a besoin d'un peu plus de rythme, de stabilité au niveau de l'électronique, l'aérodynamique", a précisé Rins, faisant écho aux commentaires de Quartararo qui souhaite un moteur plus doux. Le #42 a confirmé que Yamaha travaille "beaucoup sur l'électronique" mais il ne juge pas le comportement du moteur si agressif.

"La réponse du moteur est... le mot exact n'est peut-être pas agressif ; il est plus rapide. Ce nouveau moteur est plus rapide que celui que j'ai testé à Valence mais je ne pense pas dire grand-chose parce que je n'ai pas une grosse expérience de cette moto."

Lire aussi : MotoGP Quartararo perçoit un potentiel encore inutilisé après le shakedown

"Presque aucune douleur" sur la moto

Yamaha n'est pas le seul à être en reconstruction cette année puisque Rins espère lui-même se relancer après un passage chez LCR aussi court que mouvementé. Arrivé dans l'équipe satellite de Honda il y a un an, il a connu le succès dès son troisième départ, à Austin, mais une double fracture de la jambe au Mugello a compromis près des trois quarts de sa saison. Après un retour en Indonésie, il a dû patienter jusqu'à Valence pour retrouver sa machine, subissant un total de trois opérations.

Álex Rins

Après cette saison 2023 dont il n'a pris le départ que de six Grands Prix, Rins ressent encore quelques effets de sa blessure mais assure ne plus avoir la moindre gêne quand il est en piste : "Je me sens prêt, je sens que j'ai récupéré. Parfois, en marchant, les changements de pression ou de météo m'affectent un peu au niveau de la blessure sur la jambe. Je récupère encore de la chute parce que comme vous le savez, j'ai perdu beaucoup d'os, il faut du temps pour que ça revienne.

"Cet hiver, j'ai commencé à reprendre une vie normale, avec un entraînement normal. Je suis aussi monté sur la R1M de route, préparée pour la piste. Je l'ai pilotée à Almería et à Valence. Je n'ai ressenti aucune douleur au niveau de la jambe donc c'est très important."

Rins a pu tester sa condition plus précisément lors du Shakedown de Sepang, ce qui lui a permis de confirmer l'absence de problème notable : "Ma jambe va beaucoup mieux qu'à Valence. Je ne sens presque aucune douleur sur la moto donc je suis assez content de cette évolution parce qu'on a travaillé très dur cet hiver. Quand je marche, les premiers pas sont un peu durs pour moi. Je ne sais pas si ça vient de toutes les plaques que j'ai à l'intérieur, mais j'en ai sur beaucoup d'os ! Il faut attendre un peu avant de les enlever mais je crois que je serai à 100%."