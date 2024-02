Quartararo perçoit un potentiel encore inutilisé après le shakedown

Les préparations de Fabio Quartararo pour la saison 2024 ont débuté quelques jours avant la plupart des autres pilotes. Comme Johann Zarco dans le clan Honda, le pilote Yamaha a pu prendre part au Shakedown la semaine dernière, un test ouvert aux marques japonaises qui disposent de concessions techniques cette année.

Si l'aérodynamique de la M1 a pour le moment peu évolué, contrairement aux innovations vues sur toutes les machines rivales, Quartararo a pu découvrir la version 2024 du moteur, cible de ses plaintes depuis plusieurs années maintenant. Certain des progrès accomplis par son équipe, il estime cependant que Yamaha doit encore apprendre à bien gérer son quatre cylindres en ligne, en passant notamment par une meilleure gestion de la partie électronique.

"Je suis sûr que c'est mieux, mais je pense que l'on doit beaucoup travailler sur l'électronique pour améliorer le caractère du moteur parce qu'il est encore vraiment agressif", a expliqué Quartararo. "On a le potentiel mais on ne l'utilise pas. Je pense qu'on est un peu loin au niveau de l'électronique, pas seulement dans le développement du moteur. On doit trouver la meilleure électronique pour ce moteur et l'utiliser sur notre moto."

Et si Quartararo estime que Yamaha n'a "pas bien profité" de l'opportunité de participer au Shakedown en raison de quelques soucis rencontrés samedi, il a néanmoins relevé du positif : "On a déjà fait 80 tours donc c'est pas mal. On a confirmé la direction à 100%. La première journée était destinée à l'essai de nouvelles choses, ce n'était pas mieux mais ce n'était pas pire, en particulier au niveau du poids de la moto. Le deuxième jour, on a eu un peu plus de mal parce qu'on a eu des difficultés avec certaines pièces de la moto mais je pense déjà que l'on a fait de bons essais."

Yamaha dévoile sa M1 2024

Quartararo a été encouragé par les chronos réalisés alors qu'il ne visait pas encore la performance pure : "Pour le moment je ne me sens pas vraiment mieux. Je sens que le potentiel est là. On n'a pas fait un time attack, on n'a pas attaqué à 100% et au 22e tour le premier jour, j'ai roulé en 1'58"5, ce qui est assez rapide. On a ces trois jours [cette semaine] pour progresser dans le time attack donc je pense qu'il est déjà prévu que ce soit mieux."

Ces progrès sur un tour seront essentiels pour que Yamaha renoue avec la victoire. En 2023, Fabio Quartararo a souvent eu un bon rythme de course dont il ne pouvait pas pleinement profiter en raison de positions de départ trop lointaines. Il faudra donc faire mieux en qualifications mais aussi dans la capacité à réaliser un tour rapide très tôt durant le week-end, afin d'assurer une entrée directe en Q2.

"Le plus important est d'être dans le top 10 le vendredi après-midi, je pense que ça fait 70% du travail. Évidemment, en qualifications je pense qu'il faudra trouver une solution dans mon pilotage et sur la moto. Je ne crois pas que ça vient d'un seul côté. Je pense qu'on va le trouver."

Pour que ces progrès deviennent réalité, Yamaha a profondément remanié son département technique avec la volonté de se montrer plus agressif dans son développement. Fabio Quartararo est séduit par les efforts de la marque, mais ils devront se concrétiser en résultats pour le convaincre de prolonger son contrat.

"Il faut être intelligent. Je suis concentré à 100% sur le travail, je pense que Yamaha fait de gros changements par rapport aux précédentes années. Pour mon avenir, il faudra que je prenne mon temps mais évidemment, je pense qu'il y a un changement important."

Fabio Quartararo

En plus des changements en interne, Yamaha devra apprendre à tirer profit des concessions techniques, qui permettront de faire évoluer la machine en cours d'année et de faire participer les titulaires à de nombreux tests. Le programme n'a pas encore été défini mais Quartararo attend surtout qu'il soit bien pensé.

"On aura quelques tests, je ne sais pas précisément combien de jours. Je pense que chaque journée d'essais devra servir à 100%, en faisant autant de tours que possible et en testant autant de choses que possible."

"Il faut que ce soit pour de bonnes raisons, on ne va pas faire des tests juste pour faire des tours, ça sera pour progresser et pour essayer de retrouver la victoire", a souligné Quartararo. "C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça que je suis concentré à 100% sur le travail. Je suis vraiment impatient de revenir."