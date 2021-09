Officiel - Dovizioso rejoint SRT dès ce week-end et jusqu'à fin 2022

Le retour d'Andrea Dovizioso en MotoGP est désormais officiel. Absent depuis le début de la saison alors qu'il observait ce qu'il avait décrit comme une année sabbatique, l'Italien va retrouver la catégorie reine dès le GP de Saint-Marin, au programme cette semaine à Misano, comme cela été pressenti depuis déjà plusieurs semaines et avait été anticipé par la direction même de Yamaha.

Il fera en effet ce retour au guidon de la Yamaha du team Petronas SRT. Il s'agit de la moto basée sur le modèle 2019 et jusque-là confiée à Franco Morbidelli , opéré du genou au début de l'été et attendu dès ce week-end dans l'équipe officielle dont Maverick Viñales est parti avec fracas. Morbidelli a ainsi laissé un vide dans le team Petronas que Dovizioso va combler, la place ayant été occupée par Garrett Gerloff, Cal Crutchlow puis Jake Dixon depuis la blessure du vice-Champion du monde 2020.

S'il peut paraître surprenant de voir Dovizioso accepter de faire son retour à la compétition avec une machine datée, il s'est en fait également engagé pour la saison 2022, avec l'assurance de disposer de la version la plus récente de la M1 et d'un "soutien total" de l'usine Yamaha, comme cela était d'ores et déjà promis à Morbidelli lorsque celui-ci semblait destiné à conserver sa place. Malgré le jeu de dominos engendré par le départ de Viñales, la donne semble donc rester la même.

"J'ai toujours rêvé de rouler pour Yamaha, et c'est pour ça que je n'y ai pas réfléchi à deux fois quand l'opportunité s'est présentée, même si j'ai conscience que le défi sera difficile pour moi", souligne Dovizioso. "J'ai beaucoup de choses à découvrir : une nouvelle moto, une nouvelle équipe, un nouvel environnement de travail. C'est un nouveau défi qui débute à Misano, ma course à domicile. Ça rend les choses encore plus intéressantes. Je suis impatient de monter sur ma M1 !"

En conflit avec les dirigeants de Ducati, Dovizioso avait décidé de mettre fin à une relation de huit saisons avec la marque de Borgo Panigale à l'été 2020, se plaçant sur le marché à une date déjà avancée. Sans place intéressante pour 2021, il a alors pris une année sabbatique et disputait depuis des compétitions de motocross. Pendant plusieurs mois, cependant, c'est chez Aprilia que son retour à la compétition semblait se dessiner puisqu'il a participé à plusieurs séances d'essais pour le constructeur de Noale, sans pour autant montrer un véritable intérêt pour retrouver le MotoGP avec cette marque.

C'est finalement le divorce entre Maverick Viñales et Yamaha qui a tout précipité, car sur ce plan aussi, l'Espagnol a joué un rôle de premier plan. S'il a libéré sa place chez Yamaha, il s'est aussi empressé de rejoindre Aprilia, qui cherchait depuis longtemps à s'assurer les services d'un top pilote aux côtés d'Aleix Espargaró. Yamaha a donc approché Dovizioso et la marque se réjouit de pouvoir recruter un pilote de son calibre.

"Nous sommes ravis qu'une star du MotoGP et un talent comme Andrea rejoigne Yamaha", souligne Lin Jarvis, directeur général de Yamaha Motor Racing. "Nous l'accueillons chaleureusement dans le groupe Yamaha en MotoGP, comme membre très important de notre programme. Nous avons été confrontés à des circonstances sans précédent cette année, avec des soucis liés aux pilotes dans les deux équipes de Yamaha. Ces événements étaient imprévus et malheureux mais nous avons été en mesure d'en faire des opportunités."

"Andrea a été absent du MotoGP pour une courte pause, mais nous sommes certains qu'un pilote de son calibre retrouvera vite sa vitesse. Nous sommes vraiment impatients de travailler avec lui comme membre de l'équipe satellite de Yamaha, et nous allons le soutenir par tous les moyens possibles."

L'engagement de Dovizioso pour la saison 2022 est confirmé, mais de plus amples détails doivent encore être apportés quant à l'équipe en elle-même. On sait en effet que Petronas se désengage et que SRT changera d'identité, mais c'est ce jeudi, depuis Misano, que des précisions doivent être données. On attend par ailleurs le nom du coéquipier de Dovizioso pour 2022, plusieurs jeunes pilotes ayant été cités pour remplacer Valentino Rossi, qui mettra un terme à sa carrière après avoir disputé cette fin de saison aux côtés de son compatriote.

